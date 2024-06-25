يُطلق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية موقعه الإلكتروني

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أعلن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ذراع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المعني بتخفيف وطأة الفقر، عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهود الصندوق لتعزيز الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة.

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يتميز الموقع الإلكتروني الجديد بتصميمه سهل الاستخدام وواجهته البسيطة، بينما يزخر بمحتوى غني من المعلومات حول رؤية الصندوق ورسالته وبرامجه وإنجازاته ونجاحاته. ويسهل الموقع على زائريه الاطلاع على مشاريع الصندوق الجارية، والتعامل مع موارد مفيدة، ومواكبة مستجدات أخباره وتطوراته.وقد سلطت الدكتورة هبة أحمد، مدير عام الصندوق، الضوء على ميزات الموقع الجديد وفوائده، مؤكدةً أنه "يمثل منصة مهمة لعرض أعمال الصندوق وأنشطته، كما يوفر مورداً قيّماً لكل مهتم بالصندوق من أصحاب المصلحة والشركاء والجمهور، إذ ييسر لهم الحصول على معلومات عن أنشطة الصندوق والتأثير الإيجابي الذي يحدثه الصندوق في حياة المجتمعات المحتاجة في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونحن نشجع الجميع على تصفح موقعنا الإلكتروني الجديد ومعرفة المزيد عن جهودنا في تعزيز التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر في البلدان الأعضاء الأقل نمواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية."ويهدف الموقع الإلكتروني الجديد إلى تعزيز تعاون الصندوق مع الشركاء وتحقيق هدفه الأسمى المتمثل في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان الأعضاء في البنك.