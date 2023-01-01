يوم الموضة.. الشنطة الصغيرة أبرز تريندات الحقائب النسائية لصيف 2024

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تتغير اتجاهات الموضة من وقت لآخر وقد تظهر اتجاهات جديدة أو تندثر اتجاهات أخرى، لكنها تتفق على أن تناسب جميع الأذواق، وبمناسبة يوم الموضة، نستعرض فى هذا التقرير، أبرز اتجاهات الحقائب النسائية لصيف 2024، وفقاً لما ذكره موقع byrdie.







أبرز اتجاهات الحقائب النسائية لصيف 2024

حقائب صغيرة جدًا

الحقائب الصغيرة جداً من تصميمات الحقائب غير العملية، والتى لا تستوعب غير عدد من الأغراض صغيرة الحجم مثل نظارة شمسية وملمع شفاه، وبطاقات الائتمان.

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حقائب منسوجةوالحقائب المنسوجة اشتهرت بالظهور عند الذهاب للشاطئ أو الحدائق وهذا العام سوف تصبح من اتجاهات الحقائب النسائية لصيف 2024، والتى يمكن أن تستوعب العديد من الأغراض.حقيبة حمراءاللون الأحمر من أبرز اتجاهات ألوان الحقائب النسائية لصيف 2024، والتى تزداد شعبيتها هذا العام، وتتوافق مع الملابس أحادية اللون مثل الأسود أو الأبيض كما تتوافق مع أجواء الصيف.حقائب كتف كلاسيكيةحقائب الكتف من اتجاهات التسعينيات التى عادت مرة أخرى خلال صيف هذا العام، وتتسم بأنها مريحة وعصرية، وعملية أيضاً حيث تستطيع أن تستوعب العديد من الأغراض.حقائب مزخرفةوالحقائب المزخرفة بالكريستال والزخارف الأخرى، من أبرز اتجاهات الحقائب النسائية لهذا الصيف، حيث تضيف إطلالة مميزة للمرأة وتجعلها تبدو أنيقة كما تتوافق مع إطلالات الصيف.