يوم الكافيار.. تعرف على أسعار أغلى أنواع الكافيار فى العالم.. أبرزهم الماس الإيرانى



الكافيار الكافيار

يعد الكافيار من الأطعمة المفضلة للكثير من الأشخاص ويتميز بأنه على هيئة لآلئ ذات نكهة لذيذة تأتي من سمك الحفش، وبمناسبة اليوم الوطني للكافيار، نستعرض في هذا التقرير، أغلى أنواع الكافيار في العالم، وفقاً لما ذكره موقع " prestigeonline ".

قد يعجبك أيضا...

أغلى أنواع الكافيار في العالمكافيار أوسيترا من محمية فولجايأتى كافيار أوسيترا من محمية فولجا الروسية، والذي يتم الحصول عليه من سمك الحفش الذي يبلغ عمره 35 عامًا أو أكثر. ويتميز بملمس استثنائي مع نكهات زبدية ونسبة قليلة من الملح ويبلغ سعره 5900 دولار للكيلوجرام.ستروتارجا بيانكويعد ستروتارجا بيانكو من أغلى أنواع الكافيار في العالم ويتم الحصول عليه من سمك الحفش الأبيض الذي يتم تربيته في إيطاليا، وهو نادر ويتميز بصبغة ذهبية بيضاء ويضاف عليه رقائق الذهب عيار 22 قيراطًا، ويبلغ 113630 دولارًا للكيلوجرام.الماس الإيرانيالكافيار الإيراني يأتي من سمك الحفش الأبيض الذى يعيش في بحر قزوين، و يتراوح عمره بين 60 و100 عام، وهو نادر للغاية، ويبلغ سعر أونصة واحدة 2500 دولار، وسعر الكيلو جرام 34500 دولار.