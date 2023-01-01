يوم الأرض سيصبح 25 ساعة.. ماذا سيحدث للكوكب؟

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تكمل الأرض دورة واحدة حول محورها مرة كل 24 ساعة، ما يمثل يومًا واحدًا، لكن دوران الأرض لم يكن دائمًا ثابتًا، وفي وقت مبكر من تاريخ الكوكب، ربما كان الدوران أقل من 10 ساعات.



واكتشف علماء في جامعة ميونيخ التقنية (TUM)، أن اليوم على الأرض يمكن أن يمتد في النهاية إلى 25 ساعة، وهو اكتشاف يمثل تقدماً كبيرًا في فهم دوران الأرض من خلال ديناميكيات الدوران.



ووفقاً لموقع ذا صن، " في حين أن الأمر قد يستغرق ملايين السنين قبل أن يتم إضافة ساعة أخرى، إلا أن أيام الأرض تطول لسنوات في الواقع، فهي تزداد طولاً بنحو 1.8 ميلي ثانية في كل قرن، وفقاً لـ EarthDate، وهو برنامج إذاعي عام أنشأته جامعة تكساس في أوستن".

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وهذه زيادة قدرها دقيقة واحدة كل 3.3 مليون سنة، ما يعني أن الأمر قد يستغرق 200 مليون سنة قبل إضافة ساعة أخرى إلى اليوم الأرضي.ويبدو أن القمرـ هو المسؤول لأن الاحتكاك الناتج عن المد والجزر، يؤدي إلى إبطاء دوران الأرض بمرور الوقت.الأرض تتلقى إشارة «لم يسبق لها مثيل» من نجم على بعد 16000 سنة ضوئيةوعندما تدور الأرض حول محورها، فإن ذلك يحدد كمية ضوء الشمس الذي يعبر سطحها، وبالتالي يؤثر على طول الأيام، لكن جاذبية القمر تسحب جانب الأرض الأقرب إليه، ما يؤدي إلى حدوث المد والجزر ويتسبب في انتفاخ الكوكب.وتخلق قوى المد والجزر القادمة من القمر تأثير احتكاك، حيث يبتعد القمر ببطء عن الأرض بمرور الوقت، ما يعيق دوران الكوكب، وفي الواقع ستكون هذه العملية بطيئة للغاية، وقد يستغرق يوم الأرض 200 مليون سنة ليصل إلى 25 ساعة.وقال كونستانتين باتيجين، أستاذ علوم الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لموقع "لايف ساينس": "إن التغير في معدل دوران الأرض يحدث بشكل تدريجي بما يكفي بحيث يمكن للعمليات التطورية التكيف مع التغيرات بمرور الوقت.. وفي الواقع كان طول الأيام يتغير لسنوات، وقبل مليار سنة، كان طول اليوم نحو 19 ساعة فقط".وأشار أنه من المتوقع أن يبلغ طول الأيام 25 ساعة، وسيكون هناك 350 يوماً في السنة، بدلا ًمن 365 يومًا.