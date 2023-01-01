يوميًا أم أسبوعيًا؟.. تعرف على أفضل الأوقات لقياس الوزن

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في نقاش مستمر بين خبراء الصحة حول ما إذا كان ينبغي قياس الوزن يوميا أم أسبوعيا، يبرز الجدل حول فوائد وتحذيرات هذه العادة،بينما يشجع البعض على قياس الوزن يوميا كجزء من استراتيجية لإدارة الوزن، يحذرون آخرون من التأثيرات النفسية السلبية التي قد تنجم عنها، بحسب ما جاء من ساينس ألرت.



? استخدام ميزان الوزن أسبوعيا:



نصح العديد من الخبراء، بما في ذلك نيك فولر من جامعة سيدني، باستخدام ميزان الوزن أسبوعيا، هذا النهج يحقق توازنا بين الوعي بالوزن وتجنب الهوس بالأرقام، إليك الأسباب:

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1. إدارة الوزن بفعالية:- يثبت البحث أن قياس الوزن الأسبوعي يساعد في خسارة الوزن بشكل أكبر مقارنة بالقياس الأقل تكرارا.- يساعد في مراقبة التقلبات الطبيعية في الوزن على مدار الأسبوع، مما يسهل تحديد التقدم وتعديل النظام الغذائي والتمرينات.2. معرفة التقلبات الطبيعية:- يمكن أن يتغير الوزن بنسبة طفيفة خلال أيام مختلفة، ما قد يرتبط بالتغيرات في محتوى السوائل أو الأنشطة الرياضية.- تعتبر حسابات الوزن الأسبوعي مفيدة لتجنب القلق الناتج عن التقلبات اليومية الطبيعية.3. تجنب هوس الميزان:- قياس الوزن بشكل يومي قد يؤدي إلى هوس بالأرقام، مما يمكن أن يكون ضارا على المدى الطويل.- بدلاً من ذلك، قياس الوزن أسبوعيا يحافظ على التركيز على الأهداف الصحية بدون تقديم تقييم يومي مجهد للوزن.بناءً على النقاش بين الخبراء، فإن استخدام ميزان الوزن أسبوعيا يمثل توازنا مثالياً بين مراقبة الوزن والحفاظ على الصحة النفسية، من المهم توخي الدقة في القياسات وتجنب التفاعلات السلبية المحتملة.