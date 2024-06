يورو 2024: مواجهات نارية في دور الـ16.. تعرف على مواعيد المباريات

يورو 2024 يورو 2024



تحدد جميع المتأهلين لدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو. الفرق المتأهلة جاءت كالتالي:



المنتخبات المتأهلة في يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا، إيطاليا

المجموعة الثالثة: إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا (أفضل ثالث)

المجموعة الرابعة: النمسا، فرنسا، هولندا (أفضل ثالث)

المجموعة الخامسة: رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا (أفضل ثالث)

المجموعة السادسة: البرتغال، تركيا، جورجيا (أفضل ثالث)

مباريات دور الـ16 في يورو 2024

تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى طريقين، ومواعيد مباريات دور الـ16 جاءت كما يلي:



الطريق الأول:

إسبانيا vs جورجيا: 30 يونيوألمانيا vs الدنمارك: 29 يونيوالفائز من هاتين المباراتين سيتواجه في ربع نهائي يورو 2024.البرتغال vs سلوفينيا: 1 يوليوفرنسا vs بلجيكا: 1 يوليوالفائز من هاتين المباراتين أيضًا سيتواجه في ربع النهائي، ويتأهل منتخبان من هذا الطريق إلى نصف النهائي.الطريق الثاني:رومانيا vs هولندا: 2 يوليوالنمسا vs تركيا: 2 يوليوالفائز من هاتين المباراتين سيتواجه في ربع النهائي.إنجلترا vs سلوفاكيا: 30 يونيوسويسرا vs إيطاليا: 29 يونيوالفائز من هاتين المباراتين أيضًا سيتواجه في ربع النهائي، ويتأهل منتخبان من هذا الطريق إلى نصف نهائي يورو 2024.