يورو 2024: مواجهات نارية في دور الـ16.. تعرف على مواعيد المباريات

إسبانيا vs جورجيا: 30 يونيو
تحدد جميع المتأهلين لدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو. الفرق المتأهلة جاءت كالتالي:
المنتخبات المتأهلة في يورو 2024
المجموعة الأولى: ألمانيا، سويسرا
المجموعة الثانية: إسبانيا، إيطاليا
المجموعة الثالثة: إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا (أفضل ثالث)
المجموعة الرابعة: النمسا، فرنسا، هولندا (أفضل ثالث)
المجموعة الخامسة: رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا (أفضل ثالث)
المجموعة السادسة: البرتغال، تركيا، جورجيا (أفضل ثالث)
مباريات دور الـ16 في يورو 2024
تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى طريقين، ومواعيد مباريات دور الـ16 جاءت كما يلي:
الطريق الأول:
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