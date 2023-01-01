يورو 2024: مواجهات نارية في دور الـ16.. تعرف على مواعيد المباريات

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يورو 2024


تحدد جميع المتأهلين لدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو. الفرق المتأهلة جاءت كالتالي:

المنتخبات المتأهلة في يورو 2024
المجموعة الأولى: ألمانيا، سويسرا
المجموعة الثانية: إسبانيا، إيطاليا
المجموعة الثالثة: إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا (أفضل ثالث)
المجموعة الرابعة: النمسا، فرنسا، هولندا (أفضل ثالث)
المجموعة الخامسة: رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا (أفضل ثالث)
المجموعة السادسة: البرتغال، تركيا، جورجيا (أفضل ثالث)
مباريات دور الـ16 في يورو 2024
تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى طريقين، ومواعيد مباريات دور الـ16 جاءت كما يلي:

الطريق الأول:

إسبانيا vs جورجيا: 30 يونيو
ألمانيا vs الدنمارك: 29 يونيو
الفائز من هاتين المباراتين سيتواجه في ربع نهائي يورو 2024.

البرتغال vs سلوفينيا: 1 يوليو
فرنسا vs بلجيكا: 1 يوليو
الفائز من هاتين المباراتين أيضًا سيتواجه في ربع النهائي، ويتأهل منتخبان من هذا الطريق إلى نصف النهائي.

الطريق الثاني:

رومانيا vs هولندا: 2 يوليو
النمسا vs تركيا: 2 يوليو
الفائز من هاتين المباراتين سيتواجه في ربع النهائي.
إنجلترا vs سلوفاكيا: 30 يونيو
سويسرا vs إيطاليا: 29 يونيو
الفائز من هاتين المباراتين أيضًا سيتواجه في ربع النهائي، ويتأهل منتخبان من هذا الطريق إلى نصف نهائي يورو 2024.

المصدر: elbalad

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