يورو 2024 .. ألمانيا أول المتأهلين لدور الـ16

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حسم منتخب ألمانيا بطاقة التأهل الأولي إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 “يورو 2024”، بعد تحقيق الفوز على منتخب المجر بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على إم إتش بي أرينا بشتوتجارت، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.



وسجل هدفي منتخب ألمانيا كل من جمال موسيالا في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول بعد كرة خاطئة من دفاع منتخب المجر، وإلكاي جوندجان في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ليحسم بطاقة التأهل الأولي لدور الـ 16.



أعلن جوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المجر على ملعب إم إتش بي أرينا بشتوتجارت، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

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وتحتل ألمانيا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز العريض الذي حققته في الجولة الأولى على حساب اسكتلندا (5-1).وبدورها تتواجد المجر في المركز الثالث من دون رصيد من النقاط، بعد السقوط أمام سويسرا (3-1).وفيما يلي تشكيل ألمانيا:حراسة المرمى: نوير.الدفاع: كيميتش - روديجر- تاه - ميتليشتات.الوسط: كروس - أندريش - جوندوجان - موسيالا - فيرتز.الهجوم: هافيرتز.كما أعلن ماركو روسي، مدرب المجر، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:حراسة المرمى: جولاتشي.الدفاع: دارداي - أوربان - فيولا.الوسط: كيركيز - شافر - ناجي - بولا.الهجوم: سالاي - فارجا - سوبوسلاي.