يوجه حسام البدري نصيحة لكولر بسبب أفشه.. اعرف السبب

قال حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والأهلي أن لابد على السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي مشاركة افشة الفترة القادمة أساسيا في مركز اللاعب رقم 8 لأنه يقدم آداء مميزا عندما يشارك ويسجل أهداف وصناعة الأهداف بطريقة مميزة .واضاف البدري في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc : " لابد من مشاركة افشة رقم 8 وإمام عاشور رقم 10 في المباريات القادمة لمواصلة الانتصارات والاقتراب من تحقيق لقب الدوري خاصة وان الثنائي يقدمون آداء مميز الفترة الأخيرة وتواجدهم يزيد من قوة الفريق في تحقيق الفوز ".
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