يواصلون لاعبو كونكورد القفز من الخريطة للحصول على كأس البلاتين

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على الرغم من أن لعبة Concord لم تبع عددًا قريبًا من عدد النسخ التي كانت بحاجة إليها لتكون مستدامة، إلا أن لعبة إطلاق النار الجماعية لديها بعض اللاعبين المتفانين.

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توقفت Sony وFirewalk Studios عن بيع لعبة PS5 والكمبيوتر الشخصي قبل إيقافها عن العمل يوم الجمعة هذا، بعد أسبوعين من إطلاقها. ومع ذلك، لا يزال بعض الأشخاص يسعون جاهدين لفتح كأس البلاتين الخاص بلعبة Concord قبل إغلاق الخوادم. والأكثر من ذلك، أن العديد منهم يتبنون نهجًا إبداعيًا لكسب هذا الشرف، والذي يحصلون عليه بعد فتح بقية كؤوس اللعبة.بصرف النظر عن بعض الأهداف الأكثر صعوبة قليلاً مثل قتل خمسة أعداء على التوالي دون الموت، فإن كؤوس لعبة Concord تعتمد إلى حد كبير على الطحن. وهي تشمل القضاء على إجمالي 50 خصمًا لكل شخصية (أو Freegunner) والوصول إلى المستوى 10 مع كل منهم. إن كسب كأس واحد بسيط مثل لعب مباراة مع صديق.ربما تكون الكأس الأكثر استهلاكًا للوقت للحصول عليها هي الكأس الفضية التي تتطلب من اللاعبين الوصول إلى مستوى سمعة 100.بعد ظهور أخبار إيقاف اللعبة، دعا بعض اللاعبين Firewalk لتقديم نقاط خبرة إضافية (أو نقاط خبرة) لمساعدتهم على كسب البلاتين قبل أن يتم إيقاف تشغيل Concord.كتب أحدهم، GoodGameKofi، على X يوم الثلاثاء أنهم كانوا عند المستوى 48 ولن يكون لديهم الوقت الكافي للوصول إلى المستوى 100 من أجل المطالبة بالكأس المتبقية الأخيرة بناءً على مقدار نقاط الخبرة التي يكسبها اللاعبون في كل لعبة.ومع ذلك، وكما أشار جين بارك من صحيفة واشنطن بوست، فقد وجد لاعبو Concord طريقة لتسريع المباريات وجمع نقاط الخبرة بشكل أسرع. إنهم يبتعدون عن الخريطة مرارًا وتكرارًا. يبدو أنهم يفعلون ذلك في المقام الأول في Rivalry، وهو وضع لا يتمتع فيه اللاعبون إلا بحياة واحدة ولا يعودون إلى الحياة.ومع ذلك، فإن الاستراتيجية لن تجعل اللاعبين يصلون إلى المستوى 100 على عجل. بعد أن زعم ??مستخدم X راديك أنه قذف بنفسه من على الخريطة باستمرار لمدة ساعة، "انتقل فقط من المستوى 44 إلى المستوى 45... لن أحصل على هذا البلاتين يا أخي".بعد هزيمة كونكورد، تخطط فايرووك وسوني "لاستكشاف الخيارات، بما في ذلك تلك التي ستصل إلى لاعبينا بشكل أفضل".وهذا يشير إلى أن كونكورد قد تعود في وقت ما، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون لها نموذج مجاني للعب.ومع ذلك، إذا ظلت كونكورد غير متصلة بالإنترنت إلى الأبد، فستحتوي اللعبة على واحدة من أندر جوائز البلاتين على الإطلاق.وفقًا لأحد مواقع تعقب الجوائز، فقد حصل 14 لاعبًا فقط على البلاتين حتى الآن.هذه بعض حقوق المفاخرة القيمة لأولئك الذين يرغبون في عدم القيام بأي شيء سوى القفز من على الخريطة لعشرات الساعات.