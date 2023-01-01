ينطلق هاتف Poco F6 للأسواق العالمية قريباً



Poco F6 Poco F6

حصلت هواتف Poco F6 وPoco F6 Pro على شهادات من عدد من الجهات خلال الفترة الماضية، ومن جديد رصد هاتف Poco F6 في قاعدة بيانات NBTC إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.



سجل هاتف Poco F6 في منصة NBTC بنموذج رقم “24069PC12G”، حيث يؤكد حرف “G” على أن هذا النموذج مخصص للأسواق العالمية.



كما ظهر الهاتف في منصة Geekbench خلال الفترة الماضية بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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ولقد كشف تسريبات Geekbench عن دعم الهاتف بنظام تشغيل Android 14، كما سجل 1844 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و4799 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.من جانب أخر تخطط الشركة لإطلاق هاتف Poco F6 في السوق الصيني حصرياً بعلامة Redmi Turbo 3 التجارية، ومن المتوقع أن يضم المعالج ذاته، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.أيضاً يضم هاتف Turbo 3 شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم معايير HDR 10+، وDolby Vision.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تشير التسريبات إلى أن هاتف Poco F6 يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن Poco F6 في شهر يونيو المقبل.