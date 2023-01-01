ينطلق جهاز Poco Pad بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 وسعر 300 دولار

قدمت Poco للأسواق اليوم أول أجهزتها اللوحية Poco Pad، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7s Gen 2، وشاشة بمعدل تحديث 120Hz، وسعر 300 دولار.
يتميز جهاز Poco Pad اللوحي بشاشة LCD بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض 2.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز أيضاً بإنتاج 68 مليار لون، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 600 nits، وتعتيم DC، وعمق ألوان 12بت.
ويتميز هذا الإصدار بأبعاد 16:10، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية الجانبية بتقنية Dolby Atmos، ويدعم الجهاز اللوحي أيضاً تقنية Dolby Vision لأعلى جودة في الصورة عند بث الفيديو.
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