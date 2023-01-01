ينطلق المسبار الصيني "تشانغ آه-6" من الجانب البعيد للقمر

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انطلق المسبار الصيني "تشانغ آه-6" رحلة العودة من الجانب البعيد للقمر باتجاه الأرض، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء.



ومغادرة المسبار الناجحة للقمر تعني أن الصين أقرب إلى أن تصبح أول دولة تعيد عينات من الجانب الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.



وأكمل المسبار، الذي غادر القمر الساعة 11:38 ليلا بتوقيت غرينتش، بنجاح جمع العينات يومي الثاني والثالث من يونيو الجاري، وفقا لرويترز.

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وقالت صحيفة "بكين ديلي" إن المسبار "تشانغ آه-6" رفع علم الصين لأول مرة على الجانب البعيد من القمر بعد جمع العينات.ويتابع العلماء في جميع أنحاء العالم عودة العينات القمرية إلى الأرض، ويأملون أن تساعد التربة التي جمعها المسبار في الإجابة على أسئلة مثل نشأة النظام الشمسي.وانطلق المسبار "تشانغ آه-6"، الذي سمي على اسم إلهة القمر الصينية الأسطورية، في الثالث من مايو من جزيرة هاينان بجنوب الصين، وهبط يوم الأحد في موقع لم يسبق استكشافه في الجزء البعيد من القمر الذي لا يواجه الأرض.ونجحت مهمة الفضاء الصينية السابقة "تشانغ آه-5" في جمع عينات من القمر من الجانب المواجه للأرض في ديسمبر 2020، وهو إنجاز أعاد تحفيز الجهود العالمية لإحضار عينات بعد فترة توقف طويلة دامت 44 عاما.