ينشر ماسك صورة «قاتمة» محتملة لمستقبل العقل البشري

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نشر رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك صورة على منصات التواصل الاجتماعي تصور مستقبلا "قاتما" محتملا للبشرية، في خطوة جديدة مثيرة للجدل من الملياردير الأمريكي.

تُظهر الصورة روبوتًا يشرح لروبوت آخر، يُفترض أنه أصغر سنًا، أن الدماغ البشري المعروض هو "المعالج الأصلي"، في إشارة إلى انقراض العقل البشري، وفقا لما نشرت سكاي نيوز.

وتعكس الصورة التي شاركها ماسك المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية.

وتأتي الصورة وسط مخاوف من أن يؤدي التقدم التكنولوجي السريع في يوم من الأيام إلى استبدال البشر بالروبوتات والأنظمة الذكية، مما يترك البشر مجرد آثار.

وحققت الصورة التي انتشرت بسرعة ملايين الإعجابات والمشاركة عبر مختلف المنصات.

وتسلط الصورة الضوء على العلاقة المعقدة بين التقدم التكنولوجي ومستقبل الإنسان.

وفي الصورة يظهر الدماغ البشري كرمز للابتكار البشري، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى مخاوف من أن تصبح هذه الابتكارات سببا في انقراضنا.
وكانت ردود الفعل متباينة، حيث أعرب البعض عن تقديرهم للفكاهة السوداء في الصورة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن الرسالة التي تنقلها.

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وحذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يشجع أبحاث الذكاء الاصطناعي، أعضاء مجلس الشيوخ في تجمع خاص من أن الذكاء الاصطناعي يشكل "تهديدا حضاريا" للحكومات والمجتمعات.

وقال ماسك للصحفيين بعد الاجتماع المغلق: "عواقب خطأ الذكاء الاصطناعي وخيمة، لذا علينا أن نكون استباقيين، وليس رد الفعل".

وسبق أن توقع ماسك في مناسبة سابقة أن يصل تطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنه سيصبح أذكى من أذكى إنسان بحلول العام المقبل أو 2026.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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