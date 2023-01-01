ينتقد مارك زوكربيرج رغبة جوجل وOpenAI بإنشاء ذكاء اصطناعي واحد ضخم



مارك زوكربيرج مارك زوكربيرج

ناقش مارك زوكربيرج في مقابلة مع مستخدم يوتيوب Kane Sutter، استراتيجية Meta للذكاء الاصطناعي، وAI Studio، وRay Ban وقال:"أجد أنه من المنفر جدًا أن يتحدث الأشخاص في صناعة التكنولوجيا عن بناء هذا الذكاء الاصطناعي الحقيقي، يبدو الأمر كما لو أنهم يعتقدون أنهم يصنعون شيئا كبيرا أو شيء من هذا القبيل، ولا أعتقد أن هذا هو ما يحدث"، وكشف مارك زوكربيرج في المقابلة أنه يعتقد أنه في المستقبل لن يكون هناك "مجرد ذكاء اصطناعي واحد، ويقول: "لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور"، وفقاً لموقع indiatoday.



وأضاف: "لا يبدو الأمر وكأن هناك تطبيقًا واحدًا يستخدمه الأشخاص على هواتفهم، ولا يوجد منشئ محتوى واحد يريد الأشخاص الحصول على كل المحتوى الخاص به، ويقول زوكربيرج: "لا توجد شركة واحدة يرغب الناس في شراء كل شيء منها"، وتوقع إن الناس سيستخدمون في نهاية المطاف أنظمة ذكاء اصطناعي مختلفة لأغراض مختلفة، كما أعطى مثال ميتا، واعترف بأنه على غرار أكبر منافسيها مثل Google وOpenAI - الذين يبدو أنهم يعملون حاليًا من أجل "ذكاء اصطناعي واحد كبير" - فإن ميتا لديها أيضًا برنامج Meta AI أساسي للدردشة، لكنه يقول إن الشركة تعمل على بناء الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي الصغيرة المختلفة التي سيكون لها جميعًا أغراض مختلفة.



تأتي المقابلة في أعقاب إعلان ميتا يوم الخميس عن الاختبار المبكر لبرنامج AI Studio الخاص بها في الولايات المتحدة، حيث ستمكن هذه الأداة الجديدة المبدعين وغيرهم من تطوير صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التفاعل مع المستخدمين عبر نظام المراسلة في انستجرام، ويمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي الإجابة على أسئلة المتابعين والمشاركة في محادثات ممتعة مع تمييزها بوضوح على أنها "AI" لمنع أي ارتباك.

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في المقابلة، ناقش مارك زوكربيرج أيضًا التقدم والخطط المستقبلية لنظارات Ray-Ban Meta الذكية والشاشات الثلاثية الأبعاد، وشدد على أن النظارات الذكية التي لا تحتوي على شاشات عرض لا تزال قادرة على تقديم تجارب رائعة من خلال الكاميرات والميكروفونات والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التكاليف منخفضة مقارنة بالأجهزة المتطورة مثل Meta Quest Pro.وقال زوكربيرج: "أعتقد في الواقع أنه يمكنك إنشاء تجربة رائعة باستخدام الكاميرات والميكروفون ومكبرات الصوت والقدرة على القيام بالذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، حتى قبل أن يكون لديك أي نوع من العرض على هذه النظارات".وذكر ثلاثة أنواع من المنتجات: النظارات الذكية بدون عرض، وشاشات العرض العلوية، وشاشات العرض الثلاثية الأبعاد الكاملة، وتطرق أيضًا إلى التطورات المستقبلية، مثل الأساور التي تفسر إشارات الدماغ للتحكم في الواجهات العصبية، ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التقنيات لن تحل محل الهواتف الذكية على الفور، ولكنها على الأرجح ستكملها.على سبيل المثال، بينما سيستمر الأشخاص في استخدام هواتفهم، فقد يفضلون استخدام النظارات الذكية للقيام بمهام سريعة مثل التقاط الصور أو المراسلة، ويعتقد زوكربيرج أنه عندما تصبح هذه النظارات أكثر وظيفية، فإن اعتمادها سيزداد، على غرار الطريقة التي أصبحت بها الهواتف الذكية مكملة لأجهزة الكمبيوتر.لا يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أيضًا أن التكنولوجيا المستقبلية ستحل محل الهواتف الذكية تمامًا، ويعتقد أنه حتى بعد 10 سنوات، سنستمر في استخدام هواتفنا، ولكن قد نستخدمها بشكل أقل تكرارًا وهوسًا، وقال: "لن أتفاجأ إذا بعد 10 سنوات من الآن، سنظل على الأرجح نمتلك هواتف، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر تعمدًا في الاستخدام بدلاً من مجرد الوصول إليها بشكل انعكاسي والاستيلاء عليها لأي شيء تكنولوجي تريده".