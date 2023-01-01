ينتقد مارك زوكربيرج رغبة جوجل وOpenAI بإنشاء ذكاء اصطناعي واحد ضخم

ناقش مارك زوكربيرج في مقابلة مع مستخدم يوتيوب Kane Sutter، استراتيجية Meta للذكاء الاصطناعي، وAI Studio، وRay Ban وقال:"أجد أنه من المنفر جدًا أن يتحدث الأشخاص في صناعة التكنولوجيا عن بناء هذا الذكاء الاصطناعي الحقيقي، يبدو الأمر كما لو أنهم يعتقدون أنهم يصنعون شيئا كبيرا أو شيء من هذا القبيل، ولا أعتقد أن هذا هو ما يحدث"، وكشف مارك زوكربيرج في المقابلة أنه يعتقد أنه في المستقبل لن يكون هناك "مجرد ذكاء اصطناعي واحد، ويقول: "لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور"، وفقاً لموقع indiatoday.
وأضاف: "لا يبدو الأمر وكأن هناك تطبيقًا واحدًا يستخدمه الأشخاص على هواتفهم، ولا يوجد منشئ محتوى واحد يريد الأشخاص الحصول على كل المحتوى الخاص به، ويقول زوكربيرج: "لا توجد شركة واحدة يرغب الناس في شراء كل شيء منها"، وتوقع إن الناس سيستخدمون في نهاية المطاف أنظمة ذكاء اصطناعي مختلفة لأغراض مختلفة، كما أعطى مثال ميتا، واعترف بأنه على غرار أكبر منافسيها مثل Google وOpenAI - الذين يبدو أنهم يعملون حاليًا من أجل "ذكاء اصطناعي واحد كبير" - فإن ميتا لديها أيضًا برنامج Meta AI أساسي للدردشة، لكنه يقول إن الشركة تعمل على بناء الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي الصغيرة المختلفة التي سيكون لها جميعًا أغراض مختلفة.
تأتي المقابلة في أعقاب إعلان ميتا يوم الخميس عن الاختبار المبكر لبرنامج AI Studio الخاص بها في الولايات المتحدة، حيث ستمكن هذه الأداة الجديدة المبدعين وغيرهم من تطوير صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التفاعل مع المستخدمين عبر نظام المراسلة في انستجرام، ويمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي الإجابة على أسئلة المتابعين والمشاركة في محادثات ممتعة مع تمييزها بوضوح على أنها "AI" لمنع أي ارتباك.
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