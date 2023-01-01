ينافس iPhone 15 و 16.. Xiaomi تستعد لإطلاق هاتفها الرائد



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يتوقع أن تطلق عملاق الهواتف شاومي سلسلة Xiaomi 15 في شهر أكتوبر من هذا العام في الصين.

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وقبل الإطلاق، تمتلئ التسريبات بكثير من التفاصيل حول تصميم الهاتف ومواصفاته. أحدث الشائعات تؤكد مواصفات كاميرا Xiaomi 15 Pro.وفقًا للتسريب، من المتوقع أن يأتي الهاتف بثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل على الجهة الخلفية. الكاميرا الرئيسية ستتميز بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/2.5، وهو مختلف عن فتحة عدسة Xiaomi 14 Pro التي تتراوح بين f/1.4 و f/4.0. هذا يعني أن الفتحة لن تُغلق بنفس القدر كما كان الحال في السابق.ووفقًا للشائعات السابقة، ستشمل نظام الكاميرا لطراز Pro عدسة تليفوتوغرافية بريسكوبية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون هناك كاميرا Ultrawide بدقة 50 ميجابكسل أيضًا. يُقال أن استيعاب الضوء في عدسة التليفوتوغراف قد تم تحسينه مقارنة بالجيل السابق، مما من المرجح أن يعزز جودة صور التليفوتوغراف.من المتوقع أن يستخدم Xiaomi 15 Pro مستشعر OV50K كمستشعر رئيسي، يُقال أن هذا المستشعر هو أقوى مستشعر صور من OmniVision ويتمتع بنطاق ديناميكي جيد بشكل معقول. يوفر مستشعر الصور OV50K حجم بكسل يبلغ 1.2 ميكرومتر وحجم مستشعر بقياس 1/1.3 بوصة. كما أنه يتميز بوظائف الربح العالي والتصوير المتعدد المرتبط (CMS)، والتي من المحتمل أن تساعد في ظروف الإضاءة المنخفضة. يدعم الإخراج بسرعة 120 إطارًا في الثانية و 60 إطارًا في الثانية في HDR. كما أن الهاتف يدعم فتحة عدسة متغيرة، مما يمنحه القدرة على ضبط استيعاب الضوء استنادًا إلى الوضع.يُقال أن التليفوتوغراف بريسكوبي يستخدم مستشعر سلسلة Sony IMX8 ويدعم تكبير بصري بنسبة 5x. يجدر بالذكر أن Xiaomi 15 Pro مزود أيضًا بعدسة Leica Summilux. من المتوقع أن تسهم هذه الحلول البصرية في وضوح الإخراج النهائي.