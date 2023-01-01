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يمنع شاي شهير انتشار الفيروسات ويحمي المخ.. محاذير عند تناوله منعًا للأمراض

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أوصى طبيب بريطاني شهير بضرورة تناول نوعًا مذهلاً من شاي الأعشاب يمكن أن يخفف أعراض القلق والتوتر في غضون أيام قليلة، وهو شاي بلسم الليمون، المعروف علميًا باسم Melissa officinalis.

فوائد شاي بلسم الليمون
ووفقًا لما ذكره موقع “اكسبريس” البريطاني، أكد الطبيب إن بلسم الليمون نبات ينتمي إلى عائلة النعناع وتتميز أوراقه برائحة الليمون العطرية، يستخدم في الأغراض الطبية لاحتوائه على مركبات طبيعية تعمل على توفير أحاسيس مهدئة ومريحة، كما يمنع نمو وانتشار بعض الفيروسات والبكتيريا.

شاي بلسم الليمون
كما أوضح الطبيب إن تناول كوبًا واحدًا من شاي بلسم الليمون كل يوم، يقدم فوائد رائعة لما يسمى Gaba، وهو جزيء مهدئ في الدماغ يجعلك تشعر بالهدوء والسكينة، ويخفض أيضًا مستويات الكورتيزول إلى وضعها الطبيعي، مما يؤدي يحسن الحالة المزاجية ويعالج الأرق ويساعد على النوم بشكل أفضل، وزيادة الطاقة اليومية.
وكانت قد أُجريت دراسة في عام 2014 لفحص تأثير الأطعمة التي تحتوي على بلسم الليمون على الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية.

تم إضافة بلسم الليمون إلى المشروبات والزبادي مع المحليات الطبيعية أو الاصطناعية، وأظهرت النتائج أنه ساهم بشكل كبير في تقليل التوتر والقلق.

ومع ذلك، على الرغم من هذه النتائج الواعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعالية بلسم الليمون بشكل دقيق.

التحذيرات والآثار الجانبية لتناوب شاي بلسم الليمون
يجب توخي الحذر عند استخدام بلسم الليمون نظرًا لاحتمالية حدوث بعض الآثار الجانبية، مثل آلام المعدة التي قد تحدث عند تناوله مع الطعام، لذا، يُنصح باستخدامه لفترات قصيرة من الزمن وعدم استخدامه لأكثر من 4 أشهر دون أخذ فترة راحة.
كما ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في استخدام بلسم الليمون أو أي تغييرات في نظامهم الغذائي أو نمط حياتهم التحدث مع طبيبهم أولاً للحصول على نصائح طبية مخصصة وضمان سلامتهم.

بشكل عام، قد يكون شاي بلسم الليمون خيارًا طبيعيًا فعالًا للمساعدة في تخفيف القلق والتوتر، بفضل مركباته المهدئة التي تؤثر إيجابيًا على الصحة العقلية.

ومع ذلك، يتطلب الأمر مزيدًا من البحث العلمي للتأكد من فعاليته الكاملة وتحديد الجرعات المثلى. وفي نفس الوقت، يجب استخدامه بحذر والالتزام بالتوصيات الطبية لتجنب أي آثار جانبية محتملة.

المصدر: الوفد

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