يمنح خطأ في التسعير متسوق فرصة الحصول على قرط ذهبي بسعر بخس

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر فرص العثور على صفقات مذهلة أثناء التسوق عبر الإنترنت من الأمور المثيرة للاهتمام، وما حدث مع روجيليو فياريال، البالغ من العمر 27 عامًا، لم يكن استثناءً.

حيث حصل على فرصة للعمر عندما وقع خطأ مطبعي على موقع "كارتييه" الإلكتروني، الذي قام بتسعير زوج من الأقراط المصنوعة من الذهب والماس بسعر لا يصدق يبلغ 13 دولارًا فقط، بالطبع هذا السعر كان أقل بكثير من قيمة الأقراط، التي كانت تباع بأسعار تتراوح بـ" ألآف الدولارات".

وتبدو هذه الفرصة كما لو كانت حلمًا، ولكن فياريال لم يتوقع التحدي الذي واجهه بعد ذلك، حيث دامت المعركة مع "كارتييه" شهرًا كاملاً، وجذبت انتباه وسائل الإعلام بأسرها.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث حاولت "كارتييه" إلغاء الطلب عدة مرات، وعرضت الشركة هدية ثمينة كاعتذار عن الإزعاج، لكن فياريال رفض هذا العرض، وقرر اللجوء إلى الوكالة الفيدرالية لحماية المستهلك في المكسيك، النهاية كانت مفاجئة حيث تم إرسال الأقراط لفياريال، الذي قرر تقديمها كهدية لشخص خاص بالنسبة له، وهو أمر يظهر مرة أخرى القيم الحقيقية للعطاء والاحترام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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