يمنح خطأ في التسعير متسوق فرصة الحصول على قرط ذهبي بسعر بخس

تعتبر فرص العثور على صفقات مذهلة أثناء التسوق عبر الإنترنت من الأمور المثيرة للاهتمام، وما حدث مع روجيليو فياريال، البالغ من العمر 27 عامًا، لم يكن استثناءً.
حيث حصل على فرصة للعمر عندما وقع خطأ مطبعي على موقع "كارتييه" الإلكتروني، الذي قام بتسعير زوج من الأقراط المصنوعة من الذهب والماس بسعر لا يصدق يبلغ 13 دولارًا فقط، بالطبع هذا السعر كان أقل بكثير من قيمة الأقراط، التي كانت تباع بأسعار تتراوح بـ" ألآف الدولارات".
وتبدو هذه الفرصة كما لو كانت حلمًا، ولكن فياريال لم يتوقع التحدي الذي واجهه بعد ذلك، حيث دامت المعركة مع "كارتييه" شهرًا كاملاً، وجذبت انتباه وسائل الإعلام بأسرها.
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