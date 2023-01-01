يمكن الآن الحصول على أداة تعقب لشبكة Find My Device على أندرويد خلال أسبوعين لأربعة أسابيع

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تأتي أجهزة التتبع المشابهة لـ AirTag إلى أندرويد بفضل النشر الأوسع لشبكة Find My Device، ومع بدء شحن الأجهزة الأسبوع المقبل، تقول Pebblebee الآن أنه سيتم شحن الطلبات الجديدة في غضون 2-4 أسابيع.



Pebblebee هي إحدى العلامتين التجاريتين اللتين تطلقان أجهزة تتبع لشبكة Find My Device على نظام أندرويد هذا الأسبوع.



ولكن بينما تقوم Chipolo بشحن الطلبات قبل يوليو 2023 فقط في الأسبوع المقبل، فإن Pebblebee تقوم بشحن الطلبات قريبًا. في الواقع، لقد بدأت العملية بالفعل بالنسبة لبعض المشترين الأوائل.

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وفي تحديث لموقعها على الويب، أكدت Pebblebee الآن أن أجهزة تتبع العلامات والمشبك والبطاقات الخاصة بشبكة أندرويد Find My Device يتم شحنها الآن خلال “2-4 أسابيع“.قبل ذلك، كانت Pebblebee قد ذكرت فقط أن أجهزة التتبع ستبدأ في الشحن في 27 مايو. ومما يمكننا قوله حتى الآن، من المحتمل أن يكون هذا هو الأسرع الذي ستتمكن فيه من الحصول على جهاز تعقب يشبه AirTag لنظام أندرويد في المستقبل القريب.تقول Chipolo أن الدفعة الثانية سيتم شحنها بدءًا من 10 يونيو على مدار أربعة أسابيع، مما يعني أن الطلبات الجديدة قد تستغرق حتى يوليو تقريبًا للوصول.كما انه من المقرر أن تطلق Eufy أجهزة التتبع الخاصة بها في شهر يونيو، ولكن لا يوجد وقت وصول مقدر للشحن أو حتى الطلبات المسبقة.