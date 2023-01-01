يمكنك الآن دندنة أغنيتك للبحث عنها على تطبيق YouTube Music

في الآونة الأخيرة، أتاح لنا تطبيق YouTube Music الاستماع إلى إيقاع الموسيقى للعثور على الأغنية. وللعلم، هذه الميزة هي نفسها الموجودة في مساعد جوجل منذ عام 2020، وهي أيضًا مشابهة للميزة الموجودة في Shazam.
ومن المثير للاهتمام أن الميزة أيضًا ليست جديدة لأن جوجل تختبرها على مستخدمين محددين منذ عام 2023.
لاستخدام الميزة، انتقل إلى شريط بحث YouTube Music واضغط على أيقونة الموجة الصوتية بجوار الميكروفون.
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