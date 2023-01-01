يلتهم الذكاء الاصطناعي استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى

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شهدت الفترة الماضية منافسة كبيرة بين كبرى الشركات العالمية في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة. تسارعت شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم شركات ناشئة تعمل أو توظف تقنية الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" قاد أكبر جولة تمويل لشركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي أكتوبر الماضي، استثمرت "غوغل" ملياري دولار في شركة "أنثروبيك" المنافسة لـ"ChatGPT" التابعة لـ"مايكروسوفت".



وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، جمعت شركة "موني هاش" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية 4.5 مليون دولار من التمويل الأولي بقيادة "كوتو فينتشرز" و "سُكنى فنتشرز". كما استحوذت شركة "كورفيجن" السعودية على حصة استراتيجية في "VeFund"، منصة لإدارة الاستثمار والصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تطور تقنية الذكاء الاصطناعي يجعلها مكونًا أساسيًا في قياس تطور الشركات وتقدمها. الشركات بدأت تخصيص نفقات لتبني حلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها، مما يؤكد جدوى الاستثمار بهذه التكنولوجيا.

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وشركة "داهوا" للتقنية الشرق الأوسط تعزز التنمية والنمو في المنطقة من خلال تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء المصممة خصيصًا للمدن والمؤسسات الذكية في المملكة العربية السعودية. متوقعًا طرح المنتج الأول بحلول نهاية عام .