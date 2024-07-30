يكشف منجم كاروي في بوتسوانا عن إحدى أكبر الماسات في العالم

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في اكتشاف يضيف تألقًا إلى سمعة بوتسوانا كإحدى أبرز دول العالم في إنتاج الماس، أعلنت شركة Lucara Diamond Corp الكندية عن استخراج ماسة استثنائية بوزن 2492 قيراطًا، مما يجعلها واحدة من أكبر الماسات المكتشفة على الإطلاق،بحسب ما جاء من ديلي ميل .

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أفادت شركة Lucara Diamond Corp الكندية، من خلال بيان صحفي حديث، عن نجاحها في استخراج ماسة ضخمة بوزن 2492 قيراطًا من منجم كاروي الواقع في شمال شرق بوتسوانا، هذا الاكتشاف الجديد يعزز مكانة بوتسوانا كواحدة من أهم الدول المنتجة للماس عالميًا، ويبرز الإمكانيات الفريدة التي يتمتع بها منجم كاروي.وقد عبّر المدير العام للشركة، وليم ليمب، عن فرحته الكبيرة بهذا الاكتشاف المميز، مشيرًا إلى أن حجم الماسة يعكس القدرات الفائقة للمنجم ويثبت جدوى الاستثمارات التي تم توجيهها نحو التكنولوجيا المتقدمة XRT، وتعتبر هذه التقنية جزءًا من استراتيجية الشركة لتحقيق كفاءة عالية في استخراج الماس.بوتسوانا، التي تعتمد بشكل كبير على الماس كمصدر رئيسي لدخلها، تستمر في مفاجأة العالم باكتشافاتها الكبيرة، ففي عام 2019، كانت الشركة قد أعلنت عن اكتشاف ماسة أخرى بوزن 1758 قيراطًا في نفس المنجم، وأطلقت عليها اسم "Sewelo".وفي سياق تاريخي، يجدر بالذكر أن أكبر ماسة تم اكتشافها حتى الآن هي "كولينان"، التي وُجدت في جنوب إفريقيا عام 1905، وبلغ وزنها 3106 قيراطًا (621 جرامًا)، ومع أن الماسة الجديدة المكتشفة في بوتسوانا أقل وزنًا، إلا أنها تبقى واحدة من أهم الاكتشافات في هذا المجال.يؤكد هذا الاكتشاف الجديد مرة أخرى على الدور المحوري الذي تلعبه بوتسوانا في سوق الماس العالمي، وعلى كفاءة منجم كاروي في تقديم قطع نادرة وثمينة تضيف إلى تراث صناعة الماس العالمي