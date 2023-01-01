يكشف ملياردير أمريكي عن نسخه له بالذكاء الاصطناعي

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كشف ملياردير أمريكي في مجال التكنولوجيا عن نسخه له باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنها التحدث بكل اللغات بما في ذلك اللغات الغريبة .



وقام الملياردير ريد هوفمان، ببناء نسخة GPT بشخصيته حيث تم تدريب النسخة على ما قيمته 20 عامًا من كتبه وخطبه ومقابلاته ومدوناته الصوتية.



وبالتالي مع كل هذه البيانات، يستطيع نموذج الذكاء الاصطناعي محاكاة أنماط كلام هوفمان وسلوكياته الجسدية، مثل إيماءات اليد والنظر إلى الأعلى أثناء "التفكير" ويستخدم المستنسخ، المسمى Reid AI، تقنية التزييف العميق للكلام والفيديو، وهو نفس النوع الذي يمكن للقراصنة التلاعب به.

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وقال الملياردير هوفمان بعد الكشف عن نسخته بالذكاء الأصطناعي ، بأنه هكذا يمكنه التخلي عن بعض مسؤولياته والاستمتاع ببعض المرح وألقائه لبعض المهام على نسخة الذكاء الاصطناعي الخاصة به والتي لم يكن لديه الوقت للقيام بها.وعلق هوفمان حول المخاوف الأخلاقية الواضحة المحيطة بالتزييف العميق والتوائم الرقمية قائلا : أنه يعتقد أنه على الرغم من المخاوف، "علينا" أن نواصل خطواتنا في تطوير هذه التكنولوجيا الغريبة واللوائح المحيطة بها.ويعتقد أنه على الرغم من المخاوف، "علينا" أن نواصل خطواتنا في تطوير هذه التكنولوجيا الغريبة - واللوائح المحيطة بها , ومن المهم جدًا أن نضع قواعد الطريق مع التوائم الرقمية"، مضيفًا أنه "في هذه الحالة يكون الأمر سهلاً، لأننا نقوم بذلك بشكل تعاوني".يذكر أن هناك تصاعد المخاوف بشأن التزييف العميق هذا العام حيث يعتبر عام 2024 عاما لانتخابات القيادة في جميع أنحاء العالم , وحذر مسؤول إعلامي سابق في البيت الأبيض في بداية العام من أن الارتفاع المخيف في المحتوى المزيف العميق والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه كدعاية قبل الانتخابات الأمريكية.