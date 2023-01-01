يكشف خبير تفاصيل عن زراعة شريحة بيده تُمكنه من دفع الخدمات الإلكترونية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، طبيعة زراعة شريحة إلكترونية في جسمه، موضحًا أن هذه الشريحة التي تم زراعتها في يد تمكنه من التوصيل بالتليفون وفتح باب السيارة والدفع النقدي وتعوض عن البطاقات البنكية، مشددًا على أنه لا ينصح بزرع شريحة الكترونية في جسم أي شخص آخر، ساخرًا: "التغير اللي حصل أني مبهنجش"



وأوضح أحمد طارق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون هناك وقت وسينتهي الموبايل، مؤكدًا أنه بعد زراعة الشريحة في جسمه لم يشعر بأنه هناك أي اختلاف، مضيفًا أنه يمكن أن يزيل الشريحة في أي وقت، وهو القادر على التحكم بها.



وأشار إلى أن هذه الشريحة، لا يتحكم بها أي شخص، ولكن هو بنفس يتحكم بها، وتمكنه من الدفع النقدي من خلال شريحة موجودة في يده، مؤكدًا أنه تم تطوير الشريحة التي موجودة في يده، ساخرًا: "تكلفتها أقل من المليون جنيه"، موضحًا أنه لا يسوق لهذه الشريحة وستكون الشريحة متاحة للجميع في 2030، متابعًا: "أنا متحكم في الشريحة بشكل كامل وغير صحيح تحكم أحد من الخارج".