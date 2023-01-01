يكشف تفكيك iFixit لجهاز M4 iPad Pro عن بطارية يسهل استبدالها

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جهاز M4 iPad Pro الجديد مقاس 13 بوصة نحيف حقًا. سيؤدي هذا حتماً إلى جعل جوانب معينة من إصلاح الجهاز أكثر صعوبة، وهو ما أكده iFixit في عملية تفكيك تم نشرها في نهاية هذا الأسبوع. لكنها تتألق في منطقة واحدة - عندما يتعلق الأمر باستبدال البطارية، أجرت شركة Apple بعض التغييرات المفيدة للغاية.



كتب Teardown Tech Shahram Mokhtari في منشور بالمدونة: "لأول مرة في iPad Pro، أصبحنا قادرين على إزالة البطارية فورًا بعد إزالة الشاشة". ويشير مختاري إلى أن “الأمر نسبي على الفور”، حيث لا تزال هناك بعض البراغي والأقواس التي يجب إزالتها قبل إخراج البطارية، ويظهر الفيديو الذي يوثق العملية أن الوصول إلى ألسنة السحب الموجودة أسفل البطاريات يتطلب بعض العمل. لكن الإعداد الجديد لا يزال يقلل ساعات من العملية مقارنة بالنماذج السابقة.



يقول مختاري في الفيديو: "إن حقيقة أنه يمكنك إزالة البطارية دون الحاجة إلى إزالة كل المكونات الرئيسية داخل هذا الجهاز لا تزال بمثابة فوز كبير لقابلية الإصلاح". "إنه تحسن هائل مقارنة بالجيل السابق." من ناحية أخرى، سيكون من الصعب جدًا إصلاح كل شيء آخر دون التسبب في أي ضرر. "من اللوحة الفرعية إلى مكبرات الصوت والكابلات المحورية، وجدنا مجموعة كاملة من الأشياء التي تم لصقها بسبب عدم وجود مساحة كافية للبراغي."

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ويظهر التفكيك أن Apple Pencil Pro الجديد يمثل كابوسًا قابلاً للإصلاح. مختاري – الذي تعرض لجرح بسبب قلم الرصاص أثناء محاولته الوصول إلى داخله – وصفه بأنه “قطعة من الفضلات يمكن التخلص منها بمجرد نفاد البطارية”.