يكشف الرنين المغناطيسي عن مراحل الوعي المذهلة في الدماغ

كشف تقرير حديث، عن دراسة أجريت باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، لفهم مراحل الوعي في الدماغ البشري.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قدم الباحثون صورًا عالية الدقة للدماغ تسمح برؤية اتصالات الدماغ على مستوى دقيق جدًا يصل إلى 3/100 من بوصة، وقد استخدمت هذه الصور لرسم خريطة لشبكة عصبية جديدة في الدماغ تسمى "الشبكة الافتراضية للاستيقاظ المتصاعدة" أو dAAN، والتي يعتقد الباحثون الآن أنها المنطقة الأساسية التي تساعد الإنسان على الحفاظ على وعيه.
وفي السنوات الأخيرة، قسم العلماء الذين يدرسون الوعي هذه الغموض الغريب حول كيفية وعي الدماغ البشري إلى فئتين فرعيتين: "الاستيقاظ" (اليقظة) و "الوعي" (التجربة الشخصية للكون).
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