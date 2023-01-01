يكشف الرنين المغناطيسي عن مراحل الوعي المذهلة في الدماغ



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشف تقرير حديث، عن دراسة أجريت باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، لفهم مراحل الوعي في الدماغ البشري.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قدم الباحثون صورًا عالية الدقة للدماغ تسمح برؤية اتصالات الدماغ على مستوى دقيق جدًا يصل إلى 3/100 من بوصة، وقد استخدمت هذه الصور لرسم خريطة لشبكة عصبية جديدة في الدماغ تسمى "الشبكة الافتراضية للاستيقاظ المتصاعدة" أو dAAN، والتي يعتقد الباحثون الآن أنها المنطقة الأساسية التي تساعد الإنسان على الحفاظ على وعيه.



وفي السنوات الأخيرة، قسم العلماء الذين يدرسون الوعي هذه الغموض الغريب حول كيفية وعي الدماغ البشري إلى فئتين فرعيتين: "الاستيقاظ" (اليقظة) و "الوعي" (التجربة الشخصية للكون).

قد يعجبك أيضا...

ويأمل الباحثون، أن يساعد عملهم في استكشاف مسار dAAN على تطوير علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من الغيبوبة أو حالات أخرى تعتمد على اليقظة.هذا وتم استخدام تقنية "تصوير الرنين المغناطيسي ex vivo"، وهي نوع أبطأ من التصوير بالرنين المغناطيسي يتم إجراؤه على الأنسجة الميتة أو المستأصلة جراحياً، لالتقاط صور مفصلة لمسارات dAAN المرتبطة بالوعي.يذكر انه تم تركيز المناطق التي رسمتها الخريطة حول قاع الدماغ حيث يتصل بالعمود الفقري، بما في ذلك الجذع الدماغي والثلاسم والغدة النخامية والقشرة القاعية.