يكشف استشاري قلب عن خطورة الاعتماد على الساعات الذكيّة في قياس نبضات القلب

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مع انتشار التكنولوجيا في جميع نواحي الحياة اليومية، ورغبة الكثير في اقتنائها، ظهرت عدّة أجهزة حديثة تقدم عدة وظائف مختلفة، مثال على ذلك الساعات الذكية.



نري الساعات الذكية الآن تحتوي على قياسات متعددة منها قياس ضغط الدم والنبض ونسبة الدهون في الجسم.



ولكن الأخطر في الأمر هو قياس نبضات القلب، والسؤال هنا.. هل بالفعل هذه الأجهزة الحديثة دقيقة في قياس النبض؟ .

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تواصلت "بوابة الأهرام مع الدكتور محمد فاروق استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، لمعرفة ما هو النبض ومعدلاته الطبيعية؟ ومتى يدخل النبض إلى معدل الخطر؟ والكشف عن مدى دقة الأجهزة الحديثة الشخصية التي تستعمل في قياس النبض.ما هو النبض ؟في البداية قدم الدكتور محمد فاروق، نبذة عن ما هو النبض مفسرًا أنه ?مقياس سرعة وقوة ضربات القلب وكذلك مقاومة وصحة جدار الأوعية الدموية، أي عدد المرات التي يدق خلالها القلب في الدقيقة ?الواحدة.النبض المثاليوعن النبض المثالي، يقول الدكتور فاروق، إن معدل ضربات القلب المثالي يقع بين 60 و90 ضربة في ?الدقيقة، مع مراعاة أن القلب ينبض بشكل أسرع قليلا لدى النساء، في حين ينخفض معدل النبض لدى كبار السن مقارنة بالأشخاص في منتصف العمر.?القياس أثناء الراحة?أما عن كيفية قياس معدل ضربات القلب، ينبغي إجراء القياس ?أثناء الراحة فقط، أي ليس بعد صعود الدرج أو ممارسة الرياضية.، ?وللحصول على نتيجة دقيقة، ينبغي للشخص الجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق قبل إجراء ?عملية القياس.طريقة معرفة معدل النبضكما يمكن معرفة معدل النبض على المعصم الداخلي باستخدام إصبعي السبابة ?والوسطى، ولا يهم إذا أُجري القياس على الذراع الأيسر أو الأيمن. كما يمكن قياس النبض من أماكن أخرى عن طريق متخصص مثل الشريان السباتي من ناحية واحدة من الرقبة.وبمجرد العثور على النبض، ينبغي للمتابع القيام بمتابعة النبضات لمدة دقيقة واحدة.متى نلجأ للطبيب ؟?ويوضّح فاروق، أنه من الضروري استشارة الطبيب إذا كانت القيمة المقاسة للنبض أقل من ?40 أو أعلى من 100 ضربة في الدقيقة؛ حيث يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات ?نظم القلب أو في حالة عدم إنتظام ضربات القلب مثل، الرجفان الأذيني، لا سيما عند ملاحظة بعض الأعراض؛ كالعصبية والاضطراب الداخلي والتعب المستمر والدوار والغثيان واضطرابات ?الرؤية والإغماء والتعرق وضيق التنفس وآلام بالصدر.أسباب اضطرابات نظم القلب?ويعتبر كل من ارتفاع ضغط الدم وفرط ?نشاط الغدة الدرقية وأمراض القلب من أسباب اضطرابات نظم القلب، و يمكن أن تُشخّص اضطرابات نظم ?القلب بواسطة تخطيط كهربية القلب والموجات فوق الصوتية للقلب.وربما أيضا فحص ?القلب باستخدام جهاز متابعة ضربات القلب الممتد على مدى عدة أيام وهو مايعرف بأسم (الهولتر) أو عن طريق القسطرة و الدراسة الكهروفسيولوجية للقلب، بالإضافة إلى الساعات الإلكترونية الحديثة الدقيقة أو عن طريق جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم .مدى دقّة الأجهزة الذكية لقياس النبضوحول مدى دقه الساعات الذكية في قياس النبض، يقول استشاري أمراض القلب، أن هذه الأجهزة الحديثة لقياس النبض مثل الساعات الذكية لاتعتبر مقياساً معتمداً لقياس النبض لأنها غير دقيقة، لكن الكثير من المرضى منبهرين بمثل هذه الأجهزة الحديثة ويعتمدون عليها في قياس النبض بشكل مطلق .خطورة الاعتماد على أجهزة النبض الحديثةومن أضرار الأجهزة الحديثة كالساعات الرقمية في قياس النبض، أن من يقتنيها يسئ استخدامها، خاصة أن ارتدائهم لتلك الساعات تجعلهم في رغبة مستمرة لمعرفة النبض أكثر من مرة وبشكل سريع ومتكرر مما يتسبب في جعل القياس يعطي قراءة وهمية ، سواء أكان النبض سريعاً أو بطئي ، لذلك على الأقل يجب أن يتم معرفة كيفية التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة التي يتم استخدامها في قياس النبض .اضرار عدم انتظام ضربات القلبوأشار الدكتور فاروق إلى أنه لا يشترط أن يكون عدم انتظام ضربات القلب ضاراً، ولكنه قد يكون مؤشر خطير ?في بعض الأحيان؛ فيمكن أن يكون مؤشراً على وجود تلف بعضلة القلب أو السكتات الدماغية أو ?الانسداد الرئوي، لذلك لايمكن السكوت عليه ولا الاعتماد على الأجهزة الحديثة فقط في القياس.الوقاية?واختتم فاروق حديثه مؤكدًا أنه يمكن الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب باتباع أسلوب حياة صحي يُبنى ?على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة والنشاطات الحركية، مع ?الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي.