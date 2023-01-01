يكشف إعلان تشويقي عن تصميم vivo Y58 5G وموعد الإعلان الرسمي

شاركت vivo إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y58 5G وأيضاً تصميم وألوان هذا الإصدار.
حددت vivo يوم 20 من شهر يونيو الجاري لكشف النقاب عن هاتف vivo Y58 5G، والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق vivo Y56 5G الذي قدم للأسواق في شهر فبراير.
ويؤكد الإعلان التشويقي على أن غداً هو موعد إنطلاق هاتف Y58 5G بشكل رسمي في السوق الهندي، كما كشف الإعلان التشويقي عن اثنان من إختيارات الألوان التي يتوفر بها هذا الإصدار لاحقاً في الأسواق.
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