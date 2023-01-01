يكتسح الجميع.. Xiaomi تستعد لطرح منتج جديد بإمكانيات رائدة



Xiaomi 33W Power Bank 10000 Xiaomi 33W Power Bank 10000

باور بنك جديد من شاومي وهو Xiaomi 33W Power Bank 10000 من المتوقع القيام بإطلاقه بقوة 10000 مللي أمبير وبقدرة 33 واط وذلك مع كابل USB-C مدمج.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لموقع notebookcheck. من المتوقع أن يأتي الباور بنك Xiaomi 33W Power Bank 10000 بسعة 10000 مللي أمبير وبمنفذ USB-C بجانب الكابل، مما يسمح لك بشحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد.باور بنك شاوميوسيوفر Xiaomi 33W Power Bank 10000 ما يصل إلى 33 واط من الطاقة وذلك عبر مخرجين، ومن المفترض أن يكون كابل USB-C ومنفذ USB-C مثل الطراز الأقدم.من المتوقع أن يكون باوربنك شاومي الجديد المقرر طرحه مشابهًا لباوربنك Xiaomi 20000 مللي أمبير مع كابل USB-C مدمج والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. يشير إدخال قاعدة البيانات إلى أن الطراز الجديد سيوفر طاقة تصل إلى 33 وات عبر مخرجين، ويفترض أن يكون كابل USB-C ومنفذ USB-C مثل الطراز الأقدم. يوفر منفذ آخر، ربما USB-A، ما يصل إلى 22.5 وات.من غير الواضح متى سيتم إطلاق باور بنك Xiaomi 33W Power Bank 10000 (كابل مدمج) في الصين وبأي سعر.