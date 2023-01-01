يقتربون العلماء من حلم الاستيطان على كوكب المريخ

يبدو أن علماء الفضاء قد اقتربوا خطوة أخرى من تحقيق حلم الاستيطان على كوكب المريخ، بعد دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون أظهرت أن طحالب الصحراء قد تكون مثالية للبيئة القاسية على سطح الكوكب الأحمر.
تتواجد هذا النوع من الطحالب في مناطق قاسية مثل القارة القطبية الجنوبية وصحراء موهافي، وتمتاز بقدرتها على التكيف مع ظروف مشابهة لتلك على المريخ.
وتم اختبار الطحالب في ظروف محاكاة للمريخ، مع غلاف جوي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون بنسبة 95% ودرجات حرارة شديدة التقلب وأشعة فوق البنفسجية، نجح الطحلب في البقاء على قيد الحياة في هذه الظروف.
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