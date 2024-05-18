يفتتح وزير البترول محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في السويس

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افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء أسامة عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمركبات الشرطة واللواء عمر عبدالعزيز عضو امانة تنمية الموارد بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، محطتين جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى محافظة السويس تتبعان شركة غازتك ، حيث افتتح الوزير محطة ( غازتك - مصر للبترول ) بطريق صلاح نسيم ، كما افتتح محطة غازتك في حي الاربعين والمقامة بالتعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة و أسرهم ، وتفقد كذلك خدمات المركز المتنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز.







و اكد المهندس طارق الملا عقب الافتتاح وتفقده الخدمات المقدمة بالمحطتين لمستخدمى السيارات العاملة بالغاز كوقود أن هذه المحطات التي يفتتحها قطاع البترول بشكل متواصل في مختلف الطرق والمحاور يسرت للمواطنين الاستفادة من الغاز في السيارات كوقود أقل تكلفة وموفر لمستخدميه وله مزايا بيئية كونه وقود نظيف ، وهو ما يتضح في الاقبال الكبير علي تحويل السيارات واستخدام هذا الوقود النظيف .

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و اكد الوزير ان توسع قطاع البترول في انشاء محطات التموين بالغاز يأتي تشجيعا وتحفيزا للمواطنين علي تحويل سياراتهم وتيسيرا عليهم ، و دعا الوزير المستخدمين والشركات للاستفادة من خدمات المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز التي وفرها قطاع البترول للتيسير علي الراغبين و دعم زيادة معدلات التحويل الي الغاز الطبيعي ويمكن الاستفادة من خدماتها بيسر وسهولة عن طريق الاتصال تليفونيا بالخطوط الساخنة للشركة لتوجيه المركز المتنقل لأماكن المستخدمين والشركات التي تمتلك اساطيل سيارات ترغب في تحويلها وسيتم التنفيذ في غضون ساعات قليلة .ولفت الملا الي الدعم الرئاسي والحكومي المتواصل لخطط قطاع البترول في الانتشار بخدمات الغاز الطبيعي للسيارات وهو ما يساهم في تذليل العقبات والتحديات لسرعة توفير خدمة حضارية بتكاليف أقل للمواطن .كما اكد الملا حرص قطاع البترول علي دعم محافظة السويس الباسلة بمختلف الخدمات لكونها تمثل واحدة من اهم واعرق مراكز صناعة البترول ، مؤكدا ان قطاع البترول رفع اجمالي المحطات التي تم تشغيلها لخدمة اهالي السويس الي اكثر من 15 محطة للتموين بالغاز حتي الآن، وهناك 71 محطة للوقود تخدم المحافظة .و اشاد الملا بالتعاون المثمر والبناء مع المحافظة في توفير الخدمات الحيوية لأهالي المحافظة مثل خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى.ومن جانبه اشاد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بالفوائد التي يحققها افتتاح محطتي غاز السيارات الجديدتين في التيسير علي اهالي السويس في الانتفاع بتلك الخدمة الحيوية وزيادة عدد المحطات التي تتطلبها المحافظة علاوة علي زيادة وتوفير فرص العمل بالمحافظة ، مؤكدا استعداد المحافظة بالاتفاق مع وزارة البترول علي توفير قطع الاراضي لاقامة هذه المشروعات والخدمات التي يستفيد بها اهالي السويس ، كما لفت الي ارتفاع حجم الاقبال علي تموين السيارات بالغاز الطبيعى داخل المحافظةو خلال استعراضه لقدرات المحطتين اوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن شركة غازتك رفعت عدد محطاتها لخدمة محافظة السويس الي 11 محطة بإسم الشركة ، وان المحطة التي تم افتتاحها في شارع صلاح نسيم بالسويس من اكبر المحطات والقادرة علي خدمة 2000 سيارة يوميا للتموين بالغاز من خلال 12 نقطة تموين بالمحطة والتي تبلغ طاقتها 1600 متر مكعب ساعة ، و اضاف ان المحطة جري اقامتها داخل محطة شركة مصر للبترول للتموين بالوقود السائل استمرارا للتعاون الناجح بين الشركتين في اضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات مصر للبترول والذي اثمر اكثر من 190 محطة للشركتين وحدهما ، وهو ما يمثل احد الحلول العملية غير التقليدية التي تطبقها غازتك للمساهمة بكفاءة وفعالية في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول للانتشار السريع بمحطات الغاز للسيارات .و من جانبه قال المهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول ان المحطة مثال لنمو الشراكة مع شركة غازتك لادخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطات مصر للبترول تنفيذا للحلول التي تبنتها استراتيجية الوزارة ، موضحا ان المحطة تقدم خدمات التموين بالبنزين 92 ، 95 كمنتجات عالية الجودة توفر متطلبات المواطن وحائزي السيارات من تلك الانواع و في الوقت نفسه تحقق الجدوى الاقتصادية، كما اشاد بالتعاون الناجح بين محافظة السويس وشركة مصر للبترول والذي اثمر عن تطوير وتقديم مشروعات خدمية جديدة باستمرار تعود بالتفع علي الجانبين .افتتاح محطة غازتك للتموين بالغاز بالتعاون مع صندوق اعضاء هيئة الشرطةوخلال افتتاح المحطة الثانية للتموين بالغاز استعرض رئيس شركة غازتك قدرات المحطة الجديدة التي أقيمت بالتعاون مع صندوق اعضاء هيئة الشرطة و أسرهم بوزارة الداخلية وتم تشغيلها لتقدم خدماتها في تموين السيارات بالغاز من خلال 6 نقاط تموين الي نحو 1000 سيارة يوميا و بطاقة تشغيل 800 متر مكعب ساعة ، وتتميز بتصميم عصري متطور يوفر مساحة واسعة في منطقة تموين السيارات ويزيد معدلات الأمان ، لافتا الي ان محطات التموين بالغاز ثمرة التعاون مع صندوق اعضاء هيئةالشرطة بلغت 9 محطات حتي الآن.رافق الوزير خلال افتتاح المحطتين الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس و نائبه المهندس محمد خضير نائب رئيس شركة ايجاس لشئون التخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس ايمن عبدالبديع نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية .