يغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض

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سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-7-2024، ليغلق مؤشر السوق العام منخفضًا بنحو 69.22 نقطة ليقفل عند مستوى 12105.54 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 296 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سمو، والمملكة، وتوبي، والنايفات، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مياهنا، ونماء الكيميائية، وجدوى ريت السعودية، ورسن، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 6.82% .فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأرامكو السعودية، ومهارة، والصناعة الكهربائية، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سماسكو، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وفقية الطبية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 123.53 نقطة ليقفل عند مستوى 26164.00 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.مؤشرات البورصة المصريةواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 29170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 35810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12602 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 6701 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9620 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2787 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 6492 نقطة.وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبوات الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية.