يعيد تطبيق Google Home التحكم في مستوى صوت السماعات



Google Home Google Home

بعد الإزالة بسبب دعوى Sonos القضائية في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، استعاد تطبيق Google Home القدرة على التحكم في مستوى الصوت لمكبرات صوت أو أجهزة متعددة في وقت واحد“.



في السنوات الماضية، كان عليك ضبط مستوى الصوت لكل مكبر صوت على حدة، وكان هذا مزعج بعض الشيء.



والآن، كل ما عليك فعله هو:

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فتح التطبيق.بدء جلسة التشغيل.الضغط على المشغل المصغر.للضغط على محدد الإخراج وقم بإضافة/إزالة مكبرات الصوت ديناميكيًا أو اختر من إحدى مجموعات السماعات المعدة مسبقًا.التحكم في مستوى الصوت للأجهزة المحددة مرة واحدة.تتم أيضًا استعادة الوظيفة للأوامر الصوتية للمساعد، مثل “مرحبًا جوجل، قم بضبط مستوى الصوت على 40%” من أجل “التحكم في مستوى الصوت لمجموعة السماعات بأكملها“.وبالنظر إلى المستقبل، ستتيح لك جوجل الوصول إلى التحكم في مستوى الصوت للمجموعة من شاشة قفل أندرويد وعبر شاشات العرض الذكية، مثل Nest Hub.يبدو أن الإصدار الأول سيتم إطلاقه مع Android 15 وهو متاح بالفعل في الإصدار التجريبي على Pixel.