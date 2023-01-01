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يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل صناعة السياحة.. كيف تغيّرت التجربة بفضل الابتكارات التقنية؟

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يشهد قطاع السياحة تحوّلًا ملحوظًا بفضل تطورات الذكاء الاصطناعي (AI)، الذي يغير الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات وتجربة العملاء، تتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من العمليات وتعزيز الكفاءة، مما يجعل صناعة السفر أكثر فعالية ويقدم خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد بشكل أفضل.

وتستخدم وكالات السفر وشركات الطيران بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل الأنظمة الذكية وروبوتات الدردشة، لتعزيز الكفاءة والتخصيص. بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة، يمكن للعلامات التجارية في مجال السفر تقديم خدمات مخصصة تفوق التوقعات وتحقق ميزة تنافسية واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم تحليلات البيانات الضخمة في تمكين الشركات من تطوير خدمات مبتكرة وتحقيق أداء أفضل. يمكن للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للتواصل بطرق جديدة مع العملاء، وتقديم خدمات مخصصة، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يعزز تجربة السفر ويوفر قيمة إضافية للضيوف.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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