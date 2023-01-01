يعود الأوفر برايس لأرخص سيارة تقدمها MG .. اعرف سعرها الآن

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MG 5

شهدت السيارة MG 5 زيادة سعرية غير رسمية مجددًا تحت مسمى الأوفر برايس، والتي فرضت من بعض التجار والموزعين، ويعني هذا المفهوم هو فرض رسوم إضافية على السيارة مقابل التسليم الفوري دون انتظار قوائم الحجز.

وارتفعت أسعار الاوفر برايس الخاصة بهذه النسخة إلى 40 الف جنيه شملت بعض الفئات المقدمة من تلك السيارة، والتي تعد هي ارخص نسخة تقدمها علامة MG التجارية في السوق المصري، مقارنة بإصداراتها الأخرى.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات السيارة MG 5 موديل 2024 في السوق المصري بالاضافة إلى اسعارها الرسمية لجميع الفئات.

مواصفات وتجهيزات السيارة MG 5 موديل 2024


تنتمي سيارة MG 5 موديل 2024 إلى فئة السيدان، وتقدم بعدد من التجهيزات منها، مقاعد كهربائية التحكم، بصمة خارجية، زر تشغيل وايقاف المحرك، فتحة سقف، شاشة ملونة تاتش تدعم التطبيقات الذكية والهواتف، بلوتوث، مدخل USB، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن.

زودت السيارة MG 5 موديل 2024 بمثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية ضم، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن خلفية واخرى بالجزء الأمامي، قفل مركزي للأبواب، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر.

كما زودت سيارة MG 5 موديل 2024 بنظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية أمامية وجانبية اعلى تجهيزًا، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني ESP، ريموت تحكم، تنبيه في حالة عدم ارتداء حزام الأمان.



تستمد السيارة MG 5 موديل 2024 أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ودعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصان.

ويصل العزم الاقصى لدوران السيارة MG 5 موديل 2024 نحو 150 نيوتن متر، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة بنحو 180 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لترات عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.



الاسعار الرسمية للسيارة MG 5 موديل 2024 في السوق المصري


فئة STANDARD موديل 2024 بسعر 830 ألف جنيه.

فئة LUXURY موديل 2024 بسعر 900 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

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