يعني إيه؟.. WhatsApp يستخدم رمز QR بدلاً من Drive لنقل الدردشة بين الهواتف

يعمل واتساب على مجموعة من التحديثات الجديدة للمنصة لتعزيز تجربة المستخدم، وفي هذه المجموعة من التطورات الجديدة، يقال إن واتساب يعمل على ميزة جديدة لنقل الدردشة باستخدام رموز QR التي من شأنها تبسيط عملية نقل سجل الدردشة بين الأجهزة بشكل كبير، مما يلغي الحاجة إلى استخدام Google Drive تمامًا، وفقاً لموقع indiatoday.
وفقًا لـ WABetaInfo، تم تضمين وظيفة نقل الدردشة الجديدة في أحدث إصدار تجريبي، 2.24.9.19. تستخدم هذه الميزة رموز QR لتسهيل نقل بيانات الدردشة مباشرة من جهاز إلى آخر، وعندما يتحول المستخدم إلى هاتف جديد، سيعرض واتساب رمز QR على الجهاز القديم، والذي يحتوي على جميع محفوظات وبيانات الدردشة. يؤدي مسح رمز الاستجابة السريعة هذا بالجهاز الجديد إلى بدء نقل بيانات الدردشة بسلاسة، ويقال إن هذا التطوير يهدف إلى معالجة إحدى المضايقات القديمة التي يواجهها المستخدمون، وخاصة أولئك الذين يستخدمون نظام أندرويد، والذين اضطروا إلى الاعتماد على Google Drive لإجراء نسخ احتياطي واستعادة محادثاتهم عند تبديل الهواتف.
ويقال أيضًا أن هذه الميزة أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بالطريقة السابقة التي تطلبت من المستخدمين إجراء نسخ احتياطي لسجل الدردشة يدويًا إلى Google Drive ثم استعادته على الجهاز الجديد، وعلى الرغم من أن هذه العملية كانت واضحة بشكل عام، إلا أنها لا تزال تتضمن عدة خطوات ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم سجلات دردشة واسعة النطاق.
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