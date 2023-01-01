يعلن وكيل BMW عن طرح "الفئة السابعة" و i7 الكهربائية موديل 2025 بزيادة حتى 350 ألف جنيه

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أعلنت شركة "جلوبال أوتو"وكيل علامة BMW في السوق المصري" عن أحدث قائمة أسعار للعلامة الألمانية، والتي يتم العمل بها بداية من 1 يونيو، وتضمنت أول ظهور لموديلات 2025 لعدد من الطرازات هم: (الفئة الرابعة، وكذلك الفئة السابعة وX1 بإصداراتهما البنزين والكهربائية i7 وiX1 ، إلى جانب X2 بجميع إصداراتها العادية والإصدار M الرياضي وiX2 الكهربائية)..



وفيما يلي نتناول أسعار الفئة السابعة بالتفصيل، والتي ارتفعت بقيمة 350 ألف جنيه على الإصدار الأول و250 ألف جنيه على الإصدار الثاني، أما الإصدار الكهربائي فقد جاء بفارق 60 ألف جنيه مقارنة بأسعار 2024.



•الإصدار 740i - Pure Excellence (موديل 2025) بسعر 10,250,000 جنيه

•الإصدار 760i xDrive - M Sport (موديل 2025) بسعر 12,750,000 جنيه

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وقد أظهرت القائمة استمرار وجود موديلات 2024 بنفس الأسعار التي تم إعلانها في قائمة أول شهر فبراير العام الجاري وهي كالتالي:•الفئة 740i - Pure Excellence (موديل 2024) بسعر 9,900,000 جنيه•الفئة 760i xDrive - M Sport (موديل 2024) بسعر 12,500,000 جنيهتعتمد السيارة في الإصدار الأول على محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3.0 لترًا وفي الثاني محرك ثماني الاسطوانات بسعة 4.4 لترًا، كلاهما متصل بشاحن تيربو مزدوج TwinPower ونظام هجين خفيف 48 فولت، لتكون قوة الأول 381 حصان مع أقصى عزم دوران 520 نيوتن متر والثاني 544 حصان مع 750 نيوتن متر..وفي كلا الإصدارين تنتقل قوة المحرك للعجلات عن طريق ناقل حركة رياضي 8 سرعات مزود ببدالات للسرعة على عجلة القيادة، لتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.4 ثواني في الإصدار الأول و4.2 ثواني في الإصدار.. فيما تتطابق السرعة القصوى في الإصدارين عند 250 كم/س. ويقدر معدل استهلاك وقود السيارة بحوالي 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر في الإصدار الأول، و11.2 لتر لكل 100 كيلومتر في الإصدار الثاني.بي إم دبليو i7الإصدار i7 xDrive60 موديل 2025 بسعر 10,560,000 جنيهالإصدار i7 xDrive60 موديل 2024 بسعر 10,500,000 جنيهبالنسبة للسيارة الكهربائية i7 فهي تعتمد على زوج من المحركات الكهربية تستقر على المحور الأمامي والخلفي لها، وتصل قوتهما معًا إلى 544 حصان مع أقصى عزم دوران 745 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من سكونها إلى سرعة 100 كم/س في غضون 4.7 ثواني فيما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كم/س.