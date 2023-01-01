يطور علماء روس طريقة لزيادة دقة تصنيع محركات الطائرات

قام علماء روس من جامعة "أومسك" التقنية الحكومية الروسية، بتطوير طريقة تسمح بزيادة دقة تصنيع أجزاء محركات الطائرات من سبائك التيتانيوم والألمنيوم.
وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية أن العلماء يكافحون باستمرار لتقليل وزن الأجزاء فى الطائرة، لذا من الممكن جعل جدران الطائرة أرق، ولكن هذا يؤدى إلى انخفاض فى صلابتها وتزييفها وفقدان الشكل المطلوب.
من ناحية أخرى، من الممكن تقليل وزن قطع الطائرة مثل الأقراص والأجنحة والشفرات والحلقات وغيرها باستخدام مواد خفيفة الوزن لكنها قوية، مثل سبائك التيتانيوم والألومنيوم، ولكن يتم رفض جزء كبير من هذه القطع بسبب صلابتها المنخفضة والتعقيد العالى لمواد المعالجة، وبسبب هذا، كان لا بد من تقليل سرعة المعالجة، ما أدى إلى زيادة وقت الإنتاج.
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