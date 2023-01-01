يطور العلماء الروس طريقة مبتكرة لمعالجة «انفتال العنق المتشنج»

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ابتكر علماء من جامعة سيتشينوف الطبية الروسية أسلوبًا جديدًا لمساعدة المرضى المصابين بـ"انفتال العنق المتشنج" أو "الصعر التشنجي"،تعتمد الطريقة الجديدة على التحفيز المغناطيسي لمناطق محددة في الدماغ، مما يساعد في تخفيف الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من هذه الحالة التي تؤدي إلى اختلال في تقلص بعض عضلات الرقبة، مما يتسبب في ميلان الرأس بشكل غير طبيعي،بحسب ما جاء من إزفيستيا.

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وأوضحت الأستاذة المساعدة في قسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب، فيوليتا تالماتشوفا، أن "الصعر التشنجي" هو حالة تتسبب في انقباض عضلات الرقبة بشكل لا إرادي نتيجة لخلل في التفاعل بين هياكل الدماغ المسؤولة عن الحركة، حيث يصدر الدماغ أوامر غير صحيحة لعضلات معينة في الرقبة، مما يؤدي إلى انقباض شديد وتسبب ميلان الرأس. في الحالات الخفيفة، يمكن للمريض تعديل وضعية رأسه ليبقى مستقيمًا، أما في الحالات الشديدة فقد يجد المريض صعوبة في الحفاظ على وضعية رأسه حتى مع مساعدة يديه، مما يسبب الألم والانزعاج ويؤثر على الحالة النفسية للمريض،لا تزال أسباب المرض الدقيقة غير واضحة، حيث يشير البعض إلى أن الأسباب قد تكون وراثية أو ناتجة عن إصابة في فقرات الرقبة أو الإجهاد الشديد.وأضافت تالماتشوفا أن العلاجات الحالية تعتمد غالبًا على الأدوية، مثل حقن توكسين البوتولينوم لإرخاء العضلات، لكنها ليست دائمًا فعالة،لذا، قررنا تطوير طريقة جديدة تعتمد على التحفيز المغناطيسي لمناطق معينة في الدماغ.من جهتها، قالت بياتريس وليل، رئيسة قسم الطب النفسي في الجامعة، إن "أعراض المرض تتفاقم عادة بسبب التوتر والانفعالات الشديدة، مما يزيد من ميلان الرأس لدى المريض،التشنج العضلي مرتبط بشكل وثيق بالاضطرابات النفسية مثل الرهاب والقلق".