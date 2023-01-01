آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

يطورون علماء روس وقودًا حيويًا من القش

آخر الأخبارعلم وتقنية › يطورون علماء روس وقودًا حيويًا من القش

صورة الخبر: القش
القش

طور علماء روس من جامعة قازان الزراعية الحكومية، تقنية لإنتاج الوقود الحيوي من القش، بحيث يمكن استخدامه كمصدر بديل للطاقة.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الثلاثاء أن باحثين من جامعة قازان الزراعية وجامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية، حققوا نتائج مهمة في تطوير طريقة مربحة اقتصاديا وصديقة للبيئة لإنتاج الهيدروجين الحيوي، وهو أحد أكثر مصادر الطاقة البديلة الواعدة، واقترح العلماء استخدام القش كمادة خام لإنتاج الهيدروجين الحيوي، وهو نفايات متاحة على نطاق واسع وغير مكلفة من الأنشطة الزراعية.

وإدخال هذا النوع من الوقود إلى الصناعة سيقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحل مشكلة إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مما سيقلل من تأثيرها السلبي على البيئة.
وأوضحت الجامعة أن العامل الرئيسي الذي سمح للعلماء بتحقيق فعالية التكنولوجيا هو تحسين عملية المعالجة المسبقة للقش.

وأوضح إيلنور غايفولين، كبير المحاضرين في قسم الآلات والمعدات في الأعمال الزراعية، في جامعة قازان الزراعية الحكومية، أن إمكانات النفايات النباتية اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي لا تعتمد فقط على كفاءة المعالجة، ولكن أيضا على مستوى التأثير السلبي على الطبيعة.

وبحسب الدراسة، يخطط الباحثون، في المستقبل، لتوسيع نطاق التكنولوجيا وتحسين عمليات المعالجة المسبقة لتحسين فعالية تكلفة إنتاج الهيدروجين الحيوي من النفايات النباتية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يطورون علماء روس وقودًا حيويًا من القش

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67129

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام