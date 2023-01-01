يطورون باحثون صينيون نظاما ذكيا يتيح للروبوتات القيام بوظائف شبيهة للعقل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

طور باحثون صينيون، نظام تفاعل ذكيا يسمى "ميتا بي أو سي" يتيح قيام الروبوتات بمهام مثل تجنب العقبات والتتبع والإمساك وأداء وظائف مستوحاة من الحوسبة الشبيهة للعقل البشري.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الإثنين أن النظام الجديد يتكون من شقين هما: رقاقة إلكترونية وأنسجة دماغ مزروعة في المختبر ويتم إنشاء هذا الجهاز العضوي للدماغ من خلال تكنولوجيا تربية الخلايا الجذعية ويمتلك بعض الوظائف الذكية للدماغ البيولوجي.

وأشارت إلى أنه من خلال تزويدها برقاقة كهربائية، يمكن للعلماء التحكم فيها لإرسال إشارات إلى الخارج وبالتالي تشغيل وظائف محددة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون للبحث تأثير ثوري على تطوير المجالات العلمية المتطورة مثل الذكاء الهجين والحوسبة الشبيهة بالدماغ.

يذكر أن الذكاء الهجين هو طريقة جديدة لصنع آلات تقترب من تفكير العقل البشري.

المصدر: اليوم السابع

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