يطلق وكيل ميتسوبيشي عرض كاش باك على أتراج 2024



أتراج 2024 أتراج 2024

خلال الأيام القليلة الماضية قدمت شركة دايموند موتورز، وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر، أحدث قائمة أسعار لسياراتها في السوق المحلي، ومنهم موديل 2024 من سيارتها أتراج، والتي تعتبر حتى الأن أرخص سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر.



وتضمنت هذه القائمة ظهور عرض كاش باك (رد نقدي) على هذا الموديل من السيارة، والذي تم ذكره كالتالي:



- فئة واحدة بسعر 915 ألف جنيه(يخصم كاش باك بقيمة 175 ألف جنيه).

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وتنتمي هذه السيارة لفئة سيدان، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- شاشة 7بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- نظام صوتي يضم سماعتين.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.