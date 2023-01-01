يطلق إنترنت Starlink خطة جديدة باهظة الثمن لمنع الاستغلال التجاري لأجهزته

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تفرض Starlink رسومًا جديدة لمجموعات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يتم تنشيطها خارج المنطقة التي تم بيعها فيها في الأصل، في محاولة لمنع البائعين من شراء الأطباق في منطقة واحدة، حيث تكون الأجهزة أرخص، وبيعها في منطقة أخرى.

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وفقا لما ذكره موقع "the verge"، حددت Starlink هذه المناطق الست المحددة على أنها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا.تقول الشركة، إنه سيتم تطبيق الرسوم على عمليات التنشيط وتكون مرتفعة بما يكفي لتمنع حدوث ذلك، بالنسبة لمجموعات Standard وStandard Actuated، تبلغ الرسوم 200 دولار، ولكن بالنسبة لـ Starlink Mini، فهي 300 دولار.هذا بالعملة الأمريكية، لكن Starlink تحذر أيضًا من أن الرسوم "قد يتم تطبيقها بالدولار الأمريكي أو العملة المحلية"، مما قد يجعلها أكثر تكلفة بناءً على صرف العملة.وشاركت الشركة تفصيلاً للدول التي سيتم فرض الرسوم عليها بالعملة الأمريكية أو المحلية، ولتجنب الرسوم، توصي شركة Starlink بشراء الأطباق إما مباشرة من الشركة أو من "بائع تجزئة معتمد في منطقتك".