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يطرح WhatsApp ميزة جديدة للمستخدمين

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صورة الخبر: WhatsApp
WhatsApp

أطلق تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمي Android، حيث قدم ميزة مفاتيح المرور للنسخ الاحتياطية المشفرة.

تبسط ميزة مفاتيح المرور عملية الوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة، واستبدال كلمات المرور المعقدة بأساليب المصادقة البيومترية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.

حاليًا، يسمح WhatsApp للمستخدمين بحماية النسخ الاحتياطية الخاصة بهم إما بكلمة مرور مخصصة أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا. في حين أن هذه الطرق آمنة للغاية، فقد يكون من الصعب تذكرها، مما يؤدي إلى عمليات قفل محتملة.
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مفتاح مرور WhatsApp

تقضي ميزة مفتاح المرور الجديدة على هذه المشكلة، مما يتيح للمستخدمين الوصول بسرعة وأمان إلى النسخ الاحتياطية الخاصة بهم باستخدام بياناتهم البيومترية.
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سيتم تخزين مفتاح المرور نفسه في مدير كلمات المرور، مما يضيف طبقة إضافية من الراحة والأمان.


هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وستكون متاحة في تحديث مستقبلي.

في وقت سابق، أعلنت منصة التراسل الفوري المملوكة لشركة Meta، عن تقديم ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالدردشة دون الكشف عن أرقام هواتفهم.

هذه الميزة، التي تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم وتحسين تجربة المراسلة، ستضيف طبقة كبيرة من الخصوصية إلى المنصة حيث سيتمكن مستخدمو WhatsApp من الدردشة دون الحاجة إلى الكشف عن أرقام هواتفهم.

بدلاً من ذلك، سيكون اسم المستخدم فقط مرئيًا للمستخدم الذي يتحدث معه، وهي ميزة نفذتها منصات مثل Telegram بنجاح بالفعل.

المصدر: alqaheranews

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