يضم جهاز Asus ROG Mjolnir بطارية بقوة 768 واط وأربعة مقابس ومنفذ USB-C

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عادةً ما تُستخدم أجهزة بنك الطاقة غير المنقطعة في المنزل لتزويد جهاز الحاسب بالطاقة لفترات قصيرة من الوقت، وكذلك في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حتى لا يتم فقدان أي بيانات.



قدمت شركة Asus مؤخرًا جهاز ROG Mjolnir في معرض Computex، وهو مصدر طاقة مناسب أثناء التنقل، حيث تم تصميم الجهاز ليكون سهل النقل بشكل خاص بفضل المقبض المدمج.



بفضل منفذي USB-C، يمكن لأحدهما توفير ما يصل إلى 100 واط والآخر بحد أقصى 65 واط من الطاقة، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ USB-A يمكنها شحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 10 واط لكل منها.

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قامت Asus أيضًا بتثبيت أربعة مقابس، والتي يمكن استخدامها لتشغيل برج الألعاب والشاشة، من بين أشياء أخرى. ويقال إن البطارية التي تبلغ سعتها 768 واط في الساعة توفر طاقة كافية لتشغيل حاسب سطح مكتب متطور للألعاب لمدة ساعة.يحتوي جهاز ROG Mjolnir على شاشة كبيرة تعرض تفاصيل عمليات الشحن المستمرة وشحن البطارية المتبقي.والجانب العملي الآخر هو أن ROG Mjolnir يحتوي على لوحة شحن Qi مدمجة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيًا، بينما يمكن إزالة مقبض المطرقة واستخدامه كمصباح يدوي يتم شحنه تلقائيًا في القاعدة.وتؤكد شركة Asus على أن البطارية تستغرق 10 مللي ثانية فقط للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، بينما يمكن إعادة شحن ROG Mjolnir بواسطة لوحة شمسية متوفرة بشكل منفصل.لم تؤكد Asus بعد أي تفاصيل حول سعر أو توفر ROG Mjolnir.