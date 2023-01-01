يصل دعم iPad لمحاكي Nintendo Delta

أخبار سارة لأي شخص كان ينتظر طريقة أفضل لتشغيل محاكي ألعاب Delta على جهاز iPad - مع الإصدار 1.6، المتوفر الآن، يتوفر دعم iPad هنا.يعد التحديث الأخير تحديثًا رئيسيًا، فهو لا يقدم فقط إصدارًا من المحاكي المُحسّن لجهاز iPad، ولكن أيضًا التبديل السلس بين iPhone وiPad، وبعض التحسينات على توافق DS، وأسطح جديدة وإيماءات أزرار القائمة، وشعار جديد. (اضطرت شركة دلتا إلى إلغاء شعارها القديم بعد أن هددت شركة Adobe برفع دعوى قضائية بسبب أوجه التشابه مع توقيعها "A").
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