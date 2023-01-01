يصل دعم iPad لمحاكي Nintendo Delta

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أخبار سارة لأي شخص كان ينتظر طريقة أفضل لتشغيل محاكي ألعاب Delta على جهاز iPad - مع الإصدار 1.6، المتوفر الآن، يتوفر دعم iPad هنا.

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يعد التحديث الأخير تحديثًا رئيسيًا، فهو لا يقدم فقط إصدارًا من المحاكي المُحسّن لجهاز iPad، ولكن أيضًا التبديل السلس بين iPhone وiPad، وبعض التحسينات على توافق DS، وأسطح جديدة وإيماءات أزرار القائمة، وشعار جديد. (اضطرت شركة دلتا إلى إلغاء شعارها القديم بعد أن هددت شركة Adobe برفع دعوى قضائية بسبب أوجه التشابه مع توقيعها "A").يتوفر تحديث Delta الإصدار 1.6 مباشرة على كل من App Store وAltStore PAL.يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من وعد منشئ Delta Riley Testut بأن دعم iPad في الطريق، وسيسمح بالتشغيل بملء الشاشة والنوافذ المتعددة باستخدام Stage Manager وSplit View. قبل تشغيله وتنزيله، لاحظ تحذيرات المطورين بشأن ألعاب DS: "هذا التحديث غير متوافق مع حالات حفظ DS الحالية.يرجى الحفظ بشكل طبيعي داخل اللعبة قبل التحديث لتجنب فقدان التقدم.أنشأ فريق Delta أيضًا تطبيقًا جديدًا، Delta Legacy، لمساعدة المستخدمين على ترحيل حالات الحفظ الخاصة بهم. تعليمات العملية موجودة على موقع دلتا.