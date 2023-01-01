يصل إعصار بيريل «الخطير جدا» إلى اليابسة في جرينادا

أ ش أ وصل إعصار بيريل إلى اليابسة في جزيرة كارياكو إحدى جزر جرينادا في البحر الكاريبي بعد أن أصبح أول إعصار تتشكل قوته في المحيط الأطلسي، وتغذيه المياه الدافئة التي بلغت مستويات قياسية.
ونقلت صحيفة الجارديان عن مسؤولين محليين قولهم إن الرياح زادت سرعتها إلى 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة)، مما أدى إلى اقتلاع الأسطح وتسبب في أضرار أخرى.
من جانبه، أفاد المركز الوطني للأعاصير أن "هذا وضع خطير للغاية ويهدد الحياة"، مضيفا أنه "يجب التأكيد على أنه من المتوقع أن يظل بيريل إعصارًا كبيرًا خلال رحلته بأكملها عبر منطقة البحر الكاريبي".
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