يصدر وزير التموين قرار بمد فترة الاوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر

أصدر الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الاوكازيون الصيفي) حتى يوم 30/9/2024، كما نص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الاوكازيون.
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