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يصدر وزير التموين قرار بمد فترة الاوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصدر الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الاوكازيون الصيفي) حتى يوم 30/9/2024، كما نص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الاوكازيون.

وفي سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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