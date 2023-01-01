يشير تسريب إلى ان هاتف OnePlus Open 2 لن يتم إطلاقه في عام 2024

في حين أن سوق الهواتف القابلة للطي لا يزال يشتعل بسبب شائعات عن أجهزة الجيل التالي من سامسونج وموتورولا وغيرها، فقد يشعر محبو OnePlus بخيبة أمل.
فوفقًا للمصادر الموثوقة، لن يصل هاتف OnePlus Open 2 هذا العام.
من المتوقع الآن إطلاق متابعة الجيل الأول من OnePlus Open الذي تم استقباله جيدًا في وقت ما في عام 2025. وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة لأولئك الذين يأملون في إصدار 2024، ويشاع أن Open 2 مدعوم بمعالج Snapdragon 8.
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