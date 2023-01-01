يشبه Mate 40.. إطلاق هاتف 5G بشاشة منحنية وبطارية عملاقة



Maimang 30 Maimang 30

أطلقت Tianyi، وهي شركة تابعة لمجموعة China Telecom الصينية، هاتف ذكي جديد تحت عنوان Maimang 30، والذي يأتي كمنافس متوسط ??المدى يتميز بشاشة كبيرة وتصميم أنيق وقدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.

قد يعجبك أيضا...

سعر ومواصفات هاتف Maimang 30:يتميز هاتف Maimang 30 بشاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K مع فتحة مثقوبة مركزية عريضة للكاميرا الأمامية، توفر الشاشة دقة تبلغ 2700 × 1224 بكسل وتستخدم نظام تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز للحصول على صور أكثر سلاسة وتقليل إجهاد العين.كما يعد معدل أخذ عينات اللمس البالغ 300 هرتز بتجربة مستخدم سريعة الاستجابة، ويقال إن الشاشة تدعم اللمس باليد المبللة لمزيد من الراحة.تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف Maimang 30 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 695، الذي يوفر أداءً كافيًا للمهام اليومية والألعاب الخفيفة، ويأتي الهاتف مثبتا مسبقا مع Tianyi Cloud Disk، وهو حل تخزين سحابي تقدمه شركة China Telecom.ويتميز الهاتف بنموذج AI Star المدمج، والذي يوفر وظائف مثل المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI، والتعرف على الشاشة، ومسح المستندات ضوئيا، والوصول بنقرة واحدة إلى ميزات محددة.يتميز Maimang 30 بنظام كاميرا ثلاثية في الخلف، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f1.8، مصحوبا بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعي شركة China Telecom أنها الأكبر بين الهواتف التي يقل سمكها عن 8 مم، ويبلغ سمك الهاتف نفسه حوالي 7.98 ملم ويزن حوالي 189 جراما، مما يجعله خيارا خفيف الوزن نسبيا على الرغم من البطارية الكبيرة، كما يدعم هاتف Maimang 30 أيضا الشحن السريع بقدرة 40 وات لتجديد الطاقة بشكل أسرع.يأتي Maimang 30 بخيارين للتخزين بسعة: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت للتخزين، و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت للتخزين، يتوفر كلا الخيارين بثلاثة خيارات للألوان هي: الأسود، والأزرق، والأبيض، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 275 دولار (أي ما يعادل 13.286 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.