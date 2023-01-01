يسمح Vision Pro بطرق دفع بديلة في الاتحاد الأوروبي



Vision Pro Vision Pro

قامت المفوضية الأوروبية بتعيين شركة Apple كحارس بوابة بموجب قانون الأسواق الرقمية لمنصات iOS وiPadOS، بالإضافة إلى متجر التطبيقات الخاص بها ومتصفح Safari الخاص بها. لا يوجد VisionOS في تلك القائمة، لكن Apple تتقدم على العمولة هذه المرة وأعلنت أن تطبيقات سماعات الرأس الموزعة على متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي يمكنها تقديم خيارات دفع بديلة. وكما يشير موقع 9to5Mac، فقد أصدرت شركة Apple هذا الإعلان قبل إطلاق Vision Pro في المنطقة مباشرةً – وستكون سماعة الرأس متاحة في فرنسا وألمانيا بدءًا من 12 يوليو.



لكي يتمكن المطورون من تقديم طرق دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، يلزم توفر الإصدار 1.2 من VisionOS. يمكن للمطورين بالفعل تقديم حلول دفع بديلة على منصات Apple الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالات، تتم إعادة توجيه المستخدمين إلى مزود طرف ثالث أو موقع ويب للدفع مقابل الشراء أو الاشتراك. من المحتمل أن هذه هي الطريقة التي ستعمل بها سماعات الرأس أيضًا.



قبل بضعة أيام، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن شركة Apple انتهكت قواعد DMA لأنه لا يوجد شيء في شروطها المحدثة يسمح للمطورين بإخبار المستخدمين بالمبلغ الأقل الذي يمكنهم دفعه إذا اختاروا استخدام خيارات الدفع البديلة التي يقدمونها. بدأت السلطات التحقيق مع شركة Apple بشأن انتهاكها المحتمل لقواعد مكافحة التوجيه الخاصة بـ DMA في مارس. وكانت النتائج التي أصدروها مجرد نتائج أولية، ولكن إذا ثبت أن شركة أبل مذنبة، فقد تضطر الشركة إلى دفع غرامة تصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها السنوية العالمية، أو عشرات المليارات من الدولارات.